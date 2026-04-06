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Mes de la actividad física en Tenerife impulsa actividades deportivas

RTVC / Europa PRESS
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El Cabildo de Tenerife celebra abril con actividades deportivas y programas especiales para fomentar la salud y el ejercicio entre todos los ciudadanos

Mes de la actividad física en Tenerife impulsa actividades deportivas
Mes de la actividad física en Tenerife impulsa actividades deportivas. Europa Press

El Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Deportes, ha iniciado la celebración del mes de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de mantener hábitos activos y saludables.

La campaña “Activa tu vida” busca motivar a personas de todas las edades y niveles físicos a incorporar la actividad deportiva en su rutina diaria, destacando la isla como un espacio ideal para practicar ejercicio en entornos urbanos y naturales.

Entre las iniciativas de este mes se incluyen proyectos educativos y recreativos para jóvenes, como senderismo, actividades náuticas, ultimate-frisbee y atletismo, así como programas formativos como “El tercer tiempo, entrena la frustración”, orientados a fomentar la perseverancia y la confianza ante los retos.

Estudio de Hábitos Deportivos de Tenerife 2025

Además, se realizarán encuentros deportivos escolares y los Juegos Máster para mayores de 30 años, con disciplinas que van desde la carrera de obstáculos hasta el ajedrez y la marcha nórdica.

El mes de abril también servirá para presentar el Estudio de Hábitos Deportivos de Tenerife 2025 y estrenar la nueva web de la Consejería de Deportes, un espacio renovado que centraliza toda la información y propuestas de la isla.

Estas acciones buscan no solo promover la salud y el bienestar, sino también consolidar el deporte como un motor económico y social en Canarias.

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