El Cabildo de Tenerife celebra abril con actividades deportivas y programas especiales para fomentar la salud y el ejercicio entre todos los ciudadanos

Mes de la actividad física en Tenerife impulsa actividades deportivas. Europa Press

El Cabildo de Tenerife, a través de su Consejería de Deportes, ha iniciado la celebración del mes de la Actividad Física, el Deporte y la Salud, con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de mantener hábitos activos y saludables.

La campaña “Activa tu vida” busca motivar a personas de todas las edades y niveles físicos a incorporar la actividad deportiva en su rutina diaria, destacando la isla como un espacio ideal para practicar ejercicio en entornos urbanos y naturales.

Entre las iniciativas de este mes se incluyen proyectos educativos y recreativos para jóvenes, como senderismo, actividades náuticas, ultimate-frisbee y atletismo, así como programas formativos como “El tercer tiempo, entrena la frustración”, orientados a fomentar la perseverancia y la confianza ante los retos.

Estudio de Hábitos Deportivos de Tenerife 2025

Además, se realizarán encuentros deportivos escolares y los Juegos Máster para mayores de 30 años, con disciplinas que van desde la carrera de obstáculos hasta el ajedrez y la marcha nórdica.

El mes de abril también servirá para presentar el Estudio de Hábitos Deportivos de Tenerife 2025 y estrenar la nueva web de la Consejería de Deportes, un espacio renovado que centraliza toda la información y propuestas de la isla.

Estas acciones buscan no solo promover la salud y el bienestar, sino también consolidar el deporte como un motor económico y social en Canarias.