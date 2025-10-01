Desde el jueves dos al sábado cuatro de octubre la Avenida Mesa y López de las Palmas de Gran Canaria tendrá una gran actividad comercial en el Mesa y López Market

Mesa y López Market abrirá sus puertas este jueves a las 12:00 horas en la Avenida Mesa y López en Las Palmas de Gran Canaria. Permanecerá abierta hasta el 4 de octubre y viernes y sábado el horario será de 10:00 a 21:30 horas

Participarán más de cuarenta negocios pertenecientes a sectores como moda, hogar, salud, viajes, sector inmobiliario o servicios, entre otros.

Además la feria contará con una oferta paralela de actividades, con música, actividades, talleres infantiles y presentación de novedades por parte de los participantes.

Dinamización de la actividad comercial

Declaraciones: Francisco González Bravo de Laguna, presidente de la Asociación de Empresarios Mesa y López

Para el presidente de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, Francisco González, esta feria urbana “impulsa la competitividad y la sostenibilidad de la empresa local, estimular el consumo y la actividad comercial».

Según el director de Comercio de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Ramón Redondo, la idea del Plan de Comercio en el que se encaja esta iniciativa “es justo esa”, la de “atraer, hacer acciones que muevan a las empresas ante la competencia del comercio electrónico”.

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha puesto en valor el “esfuerzo extraordinario en la peatonalización de Mesa y López para que esta zona comercial abierta sea un referente como un centro comercial a cielo abierto”.

El viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, ha valorado esta “magnífica iniciativa”, como una “experiencia de pasar un día de compras en las vías comerciales de nuestra ciudad, sacar el comercio minorista a la calle, convertir ese día en una experiencia de compra agradable, con fiestas, con grupos folclóricos, con actividades culturales”.

Presentación de la Mesa y López Market. Imagen Zona Comercial Mesa y López

Agenda de música en directo y actividades infantiles

El jueves 2 de octubre a las 12 y a las 19.30 horas, la banda sonora del Mesa y López Market la pondrá Kubacanashe. El viernes la música vendrá de la mano del son cubano de Aseres. La última jornada, el sábado 4 de octubre ,correrá de la mano de Crossfire. También el Festival de Folclore llenará de música, baile y tradición esta feria el fin de semana.

Los más pequeños tendrán actividades como la Patrulla Canina, Rafaelillo Clown “Compras con Arte”, el Cancionero Isleño ‘Borondona y sus amigos’, además de talleres de maquillaje facial, chapas y títeres de varilla, entre otras opciones.

Se suma al Mesa y López Market el trabajo solidario de Pequeño Valiente, que usará este espacio para dar a conocer su labor y su trabajo diario con niños con cáncer y sus familias.