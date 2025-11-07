Miguel Ríos actúa este viernes en Fuerteventura

Miguel Ríos: «Fuerteventura es un santuario. Me sorprende el respeto de su gente por esta tierra, con festivales muy enfocados en las costumbres ecologistas”

Miguel Ríos durante su comparecencia pública en Fuerteventura.

Miguel Ríos ya está en Fuerteventura dentro de su gira El Último Vals, que recorre los escenarios más emblemáticos del país. El artista actuará este viernes, 7 de noviembre, a las 20.30 horas, en el marco del Festival Arena Negra, que se celebra este fin de semana en la playa de Gran Tarajal, en Tuineje.

Pionero del rock en España, Miguel Ríos ha vuelto a la carretera con su nueva gira, donde presenta su nuevo trabajo en formato electroacústico, acompañado por cuatro músicos multiinstrumentalistas que fusionan rock y country en una experiencia sonora única.

Miguel Ríos expresó estar “muy contento de estar en Fuerteventura, una isla de la cual guardo muy buenos recuerdos de cuanto actué en Puerto del Rosario por el año 92. Fue toda una experiencia. Aquella vez conocí el norte y esta vez conoceré el sur de la Isla”.

El artista explicó que “en ese momento me sorprendió el respeto que tiene la gente de Fuerteventura por su tierra y hoy tenemos festivales como el Arena Negra que está muy enfocado a las buenas costumbres ecologistas”, añadió Miguel Ríos. Indicó que “Fuerteventura es un prodigio de la conservación, es un santuario”.

La gira El Último Vals recorre grandes teatros como el Liceu de Barcelona o el Circo Price de Madrid y, este viernes, llega al escenario del Festival Arena Negra, que se ha convertido en un evento musical y cultural referente en el Archipiélago.

‘El último vals’

Su álbum El Último Vals ha sido compuesto por el propio Miguel Ríos y el productor José Nortes. Está grabado íntegramente en el madrileño e icónico Black Betty Studios. Supone un nuevo reto para un mito de la música española, demostrando una vez más que, tras 65 años sobre los escenarios, se mantiene incombustible.

El artista aseguró que ‘El Último Vals’ no hace referencia a su retirada, sino todo lo contrario, “me he convertido en el decano del rock. Estoy muy contento de seguir haciendo canciones nuevas. Ha sido un largo viaje e incluso en los altibajos también se aprende mucho y es muy bonito poder levantarse”.