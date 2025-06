El Consejo de Administración del CD Tenerife ratificó la redistribución de cargos aprobada en la reunión del pasado lunes

Felipe Miñambres ya ejerce como presidente del CD Tenerife. Imagen: CD Tenerife

Felipe Miñambres ya ejerce de presidente en el CD Tenerife y lo ha hecho presidiendo este miércoles su primer Consejo de Administración en las oficinas del Estadio Heliodoro Rodríguez López.



Una reunión que tuvo entre sus puntos del día ratificar la redistribución de cargos aprobada en la reunión del pasado lunes, según reconocieron a un equipo de Televisión Canaria presente en los exteriores del recinto. Además de Miñambres, Antonio Porro o Rayco García, también pasó por el estadio el exconsejero blanquiazul, Sandro Arrufat, directivo del Costa Adeje Tenerife.

El Consejo de Administración del CD Tenerife queda conformado por Felipe Miñambres Fernández (presidente), Ayoze García Pérez (vicepresidente), Antonio Manuel Porro Granados (secretario), y Rayco García Cabrera, José Daniel Díaz Armas y Francisco Miguel Heredia Fuentes como vocales, según lo acordado el pasado 2 de junio.

Pocas horas antes, el presidente número 24 en la historia del club, tomó la palabra en una extensa rueda de prensa. Felipe Miñambres no rehuyó las preguntas, se mostró tranquilo y no quiso valorar las palabras del presidente saliente. José Daniel Díaz afirmó que su cambio de puesto en la entidad blanquiazul no se ajustaba a la legalidad.

El nuevo presidente blanquiazul insistió en que llega la club con la intención de ayudar y que «no entrará en guerras». Su cometido es centrarse en el aspecto deportivo del club e iniciar la planificación de la próxima temporada en la Primera RFEF.