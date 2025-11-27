La ministra de Vivienda defiende la declaración de Las Palmas de GC como zona tensionada

Isabel Rodríguez aboga por que Europa permita a los Estados prohibir la compra especulativa de vivienda y que la ciudad de Las Palmas sea declarada como zona tensionada

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este jueves la necesidad de avanzar en la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionada de vivienda.

Así lo ha trasladado la ministra en un encuentro de trabajo con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, a la que también han asistido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.

Medidas de control

La ministra y el consejero han tratado otros asuntos de interés, entre los que se encuentra el Plan Estatal de Vivienda, la necesidad de regular el mercado del alquiler turístico y los avances de las inversiones del Ministerio en Canarias.

Además ha abogado por que Europa permita a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas afectadas por la «subida descontrolada» de los precios y la tensión turística. Apoya medidas como la prohibición de la compraventa especulativa de viviendas y la venta a fondos buitre de vivienda protegida.

Regulación para garantizar el alquiler residencial

Según ha recordado el Ministerio a través de un comunicado, el Gobierno de España transferirá a Canarias en los próximos cinco años 222,6 millones de euros para políticas públicas de vivienda. Eso supone que la inversión total supondrá un incremento del 373% respecto al Plan Estatal que está en vigor.

En su tramitación, el Ministerio y Canarias han acordado incluir diferentes peticiones del Ejecutivo autonómico. Entre ellas, la financiación de los gastos de gestión e implantación del Plan con sus propios fondos, mejoras en las ayudas destinadas a combatir la despoblación y a movilizar viviendas vacías, y una mayor flexibilización de las ayudas para jóvenes, entre otras.

Rodríguez ha apostado en la reunión con priorizar el alquiler residencial sobre otras modalidades. Así, ha defendido una regulación «valiente» del alquiler turístico y la necesidad de avanzar en la declaración de Las Palmas de Gran Canaria como zona de mercado tensionada de vivienda.