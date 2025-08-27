Su construirá en una parcela de 1.700 metros cuadrados de titularidad municipal, situada en el barrio de Aguatavar, e incluye la ejecución de un aparcamiento

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias financia con 1.373.985,28 euros las obras de construcción del nuevo Mirador de El Sol, en el municipio de Tijarafe, La Palma, con el objetivo de dinamizar esta zona de medianías y seguir proyectando la isla como un destino de referencia para los amantes de la astronomía y la naturaleza.

La actuación se desarrolla en una parcela de 1.700 metros cuadrados de titularidad municipal, situada en el barrio de Aguatavar, e incluye la ejecución de un aparcamiento.

«Desde este mirador podremos aprovechar cada segundo de la puesta de sol, que es extraordinaria en esta zona de La Palma, y apreciar el entorno natural que envuelve a Tijarafe, en una isla que además está vinculada estrechamente con la observación del cielo y las estrellas», indicó Jéssica de León en una nota.

La consejera destacó el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Tijarafe para impulsar proyectos como este, que «ayudan a dinamizar la economía y a generar nuevas experiencias en núcleos rurales más aislados, haciendo que el visitante se mueva por la isla y gaste en destino».

Rehabilitación de miradores

En esta línea, hizo referencia a otras actuaciones que la Consejería desarrolla en el municipio, en colaboración con el Ayuntamiento, como la rehabilitación del Mirador de Las Sensaciones -también conocido como Mirador de Garome o de Atogmatoma-, con una financiación de 467.000 euros o la redacción del proyecto para mejorar el acceso y la seguridad a El Porís de Candelaria, por importe de 150.000 euros.

«Son obras que ascienden a más de dos millones de euros y se alinean con las directrices que hemos marcado en la Estrategia de Infraestructura Turística, que pasan por la renaturalización, la recuperación del patrimonio histórico, la protección de nuestra identidad y el embellecimiento de los cascos urbanos», señaló.

La alcaldesa de Tijarafe, Yaiza Cáceres, agradeció al Gobierno de Canarias la inversión realizada para impulsar este mirador, «que esperamos se convierta en un dinamizador económico y turístico tras su inauguración, prevista para el mes de marzo».

Por su parte, el concejal delegado de Servicios Públicos y Deportes, Samuel Pérez, explicó que desde el Ayuntamiento trabajan «en nuevos proyectos que realcen la belleza de Tijarafe y su patrimonio natural, impulsando infraestructuras con un impacto visual mínimo y respetuosas con el entorno, desde las que disfrutar de una vista panorámica al cielo y al mar».