Moción de censura en Valsequillo, en Gran Canaria

La oposición presenta una moción de censura en Valsequillo con el objetivo, aseguran, de abrir una «nueva etapa de estabilidad, transparencia y progreso»

Fachada del Ayuntamiento de Valsequillo.

Los grupos municipales Asamblea Valsequillera (AV), El Cambio Necesario PSOE-VPL (Grupo Mixto), Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste (Grupo Mixto) y la concejala no adscrita Lucía Melián Alonso, han registrado este martes, 4 de noviembre, una moción de censura contra el actual alcalde de Valsequillo de Gran Canaria, Francisco Atta. El objetivo es, según han explicado, iniciar un nuevo tiempo político basado en la responsabilidad, la participación y la buena gestión al servicio del interés general.

La moción, suscrita por siete concejales, lo que representa la mayoría absoluta del Pleno, propone como candidato a la Alcaldía-Presidencia a Juan Carlos Hernández Atta (AV), quien ha aceptado expresamente la candidatura y los compromisos políticos que acompañan esta iniciativa.

Los concejales firmantes son «conscientes de que el presente mandato entra en su recta final», pero consideran que «la responsabilidad política no entiende de calendarios. Valsequillo atraviesa una situación de parálisis y desgaste institucional que exige respuestas inmediatas».

Aseguran que «esta moción nace de un compromiso compartido con la estabilidad y la gestión eficaz, y no de intereses partidistas. Su único propósito es reencauzar el rumbo del municipio y devolver la confianza a la ciudadanía.“El estado en que se encuentra nuestro municipio exige actuar con responsabilidad y determinación, pensando exclusivamente en el bienestar colectivo”, subrayan los ediles firmantes.

Candidato a la alcaldía

El candidato a la alcaldía, Juan Carlos Hernández Atta (AV), ha declarado que “la situación que vive Valsequillo es insostenible. Servicios esenciales en precario, devoluciones millonarias de subvenciones, obras estratégicas paralizadas durante años, el municipio más moroso de Canarias. Lo fácil sería dejar que el municipio siguiera en caída libre con este gobierno hasta las elecciones. Pero aquí no estamos para hacer lo fácil. Estamos para hacer lo que toca, porque Valsequillo nos duele”.

Por su parte, Víctor Navarro Delgado (El Cambio Necesario PSOE-VPL) ha señalado que “esta moción no nace de la confrontación, sino de la convicción de que Valsequillo necesita un cambio responsable y constructivo. Queremos devolver a nuestro pueblo la ilusión, la confianza y la estabilidad perdida debido a la lamentable situación en la que se encuentra Valsequillo por la gestión del actual grupo de gobierno”.

Desde la Plataforma Vecinal Por Valsequillo Tajinaste, su portavoz Ibán Medina Pérez destacó: “Vamos a recuperar la escucha real a los vecinos y vecinas. Nuestra prioridad es darle un rumbo hacia el avance y la prosperidad a Valsequillo”. Por su parte, la concejala Lucía Melián Alonso, no adscrita, subrayó “cuando dejé el grupo de gobierno mi intención no fue promover una moción de censura, sino expresar la necesidad de un cambio ante una gestión que se ha ido alejando de la gente. Pero ha sido imposible. Por eso debemos recuperar la cercanía y la confianza en la institución más próxima a los vecinos y vecinas”.

El pleno de la votación de la moción de censura será el 18 de noviembre

La moción de censura se apoya en un acuerdo político de mínimos 2025–2027, que establece las bases de una hoja de ruta centrada en la transparencia, la eficacia y la mejora de los servicios públicos. Entre las medidas previstas figuran la elaboración urgente de los presupuestos municipales, la estabilización del personal, la modernización administrativa, la implantación de un Plan de Transparencia Municipal y la ejecución de los proyectos estratégicos con financiación externa que siguen pendientes.

La sesión plenaria para la votación de la moción de censura se celebrará, conforme a lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), a las 12:00 horas del décimo día hábil posterior a su registro. Es decir, el martes, 18 de noviembre, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valsequillo.