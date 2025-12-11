Los representantes de los trabajadores acogen el cambio realizado en la ley audiovisual positivamente e instan a todos los grupos parlamentarios a que haya consenso en torno a esta medida legislativa

Declaraciones: Aday Domínguez, presidente del Comité Intercentros de la Televisión Pública de Canarias

El Gobierno de Canarias ha realizado cambios en el anteproyecto de ley audiovisual y recoge ahora que no se cederá a terceros los servicios informativos de Televisión Canaria.

Los representantes de los trabajadores acogen el anuncio positivamente e instan a todos los grupos parlamentarios a que haya consenso en torno a esta medida legislativa.

Aday Domínguez, presidente del Comité Intercentros de la Televisión Pública de Canarias, ha manifestado que la noticia se ha recibido “con moderado optimismo». En palabras del presidente del Comité Interentros, «esto ha sido sin duda fruto de la unidad sindical, entre las fuerzas sindicales que a día de hoy están en la Radio Televisión Pública de Canarias».

En este sentido, Domínguez señaló que «podían suceder dos cosas, una era que la ley que viniese del Consultivo fuese tal y como la conocíamos al trámite parlamentario, es decir, como no nos gustaba, y otra era que el Consejo de Gobierno promoviese algún cambio no sustancial que viniese a satisfacer alguna de nuestras demandas. Evidentemente queda mucho recorrido todavía por caminar”.

«Moderado optimismo» en los trabajadores de RTVC tras los cambios en la ley audiovisual. Imagen RTVC