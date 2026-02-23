El Ayuntamiento habilita el acceso de animales en El Perchel, La Lajilla, Aguamarina, Tauro y Los Frailes

El municipio de Mogán ha dado un paso adelante en la integración de las mascotas en sus espacios públicos costeros. El Ayuntamiento ha habilitado oficialmente cinco playas de gestión municipal donde, desde hace unos días, ya es posible acudir con animales de compañía.

Nica disfrutando de una tarde de playa en El Perchel / Ayuntamiento de Mogán

Según el consistorio, la afluencia durante el primer fin de semana ha sido un éxito, demostrando que la convivencia entre usuarios con y sin mascotas es posible.

Este lunes tuvo lugar el acto de inauguración oficial en la playa de El Perchel, con la presencia de la alcaldesa, Onalia Bueno, y los concejales de Playas y Medio Ambiente.

Normas y horarios por playa

El modelo implantado es flexible y se adapta a las características de cada arenal, estableciendo diferentes condiciones de uso.

En la playa de El Perchel, en Arguineguín, se ha creado un espacio de uso exclusivo delimitado. Su horario es de 7:00 a 10:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas. En La Lajilla, también en Arguineguín, el acceso está permitido en ese mismo horario de mañana y tarde, aunque en este caso no existe un espacio físico delimitado.

Por otro lado, en las playas de Aguamarina y Tauro se ha acotado una zona específica para las mascotas, pero no hay restricción horaria para su uso. Finalmente, la playa de Los Frailes es la más permisiva, autorizando la presencia de animales en toda su superficie y a cualquier hora del día.

Cambio normativo y responsabilidad

La alcaldesa, Onalia Bueno, ha explicado que para hacer realidad esta iniciativa ha sido necesario modificar la Ordenanza Municipal de uso del litoral, que hasta ahora prohibía el acceso de animales a todas las playas.

Bueno ha calificado la medida como una «iniciativa piloto» cuyo éxito final dependerá directamente de la responsabilidad de los dueños de las mascotas.

El concejal de Playas, Willy García, recordó que este proyecto surge de la escucha activa a los vecinos y tras una reunión celebrada el pasado mes de septiembre para consensuar el modelo.

Alcaldesa, ediles, usuarios de playas y sus mascotas en El Perchel / Ayuntamiento de Mogán

Refuerzo de limpieza y sanciones

Para garantizar la higiene, el Ayuntamiento ha instalado nueva cartelería en español e inglés recordando la obligación de recoger los excrementos.

Paralelamente, se han colocado más cubos de basura en estos entornos y se ha reforzado el servicio de limpieza municipal.

Las autoridades advierten que los usuarios deben cumplir estrictamente con la normativa sobre tenencia responsable de animales tanto dentro como fuera de la arena, enfrentándose a sanciones en caso de incumplimiento.