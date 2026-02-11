Moisés Sánchez destaca la modernización del 112 Canarias y llama realizar un uso responsable del servicio

El director del 112 Canarias subraya que el 80% de las llamadas son emergencias reales y anuncia un nuevo contrato de telecomunicaciones para reforzar el sistema.

El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha puesto hoy en valor la evolución tecnológica y la profesionalización del servicio de emergencias con motivo del Día Europeo del 112.

Sánchez, en declaraciones a De La Noche Al Día de La Radio Canaria, explicó que la Unión Europea establece la obligación de desarrollar la tecnología necesaria para garantizar una respuesta rápida y accesible a la ciudadanía. “Este día pretende sensibilizar a la población y reconocer la labor de los servicios de emergencia”, señaló.

El director recordó cómo se gestionaban las urgencias antes de la implantación del número único. “Tenemos en la memoria vehículos particulares con el pañuelo blanco por la ventana camino a un hospital. O ver radiopatrullas con heridos colgando con los pies por fuera. Hemos evolucionado poco a poco, pero la gente recurría a la Policía Local de su pueblo o al 091”, afirmó.

El 80 % de las llamadas son emergencias reales

Sánchez destacó que el 80% de las llamadas que recibe el 112 Canarias responden a situaciones reales de emergencia. No obstante, advirtió de que las llamadas negligentes o indebidas pueden ser sancionadas.

En este sentido, anunció que próximamente se publicará el nuevo contrato de telecomunicaciones, que incluirá el servicio del 112. El objetivo es diversificar las entradas del teléfono único y evitar depender de un único proveedor, reforzando así la seguridad del sistema tras episodios como el gran apagón registrado recientemente en la Península.

Mejoras tecnológicas y accesibilidad

Entre los avances previstos, el director del 112 Canarias adelantó la mejora e implementación del sistema Es-Alert, el refuerzo de los servicios de mensajería escrita y la futura incorporación de la videollamada.

Estas herramientas permitirán una comunicación más accesible, especialmente para personas con discapacidad o que no puedan hablar en una situación de emergencia. La incorporación de la videollamada implicará también la integración de la lengua de signos en el servicio.

Mensaje de tranquilidad ante el Pevolca

Sobre la situación del Pevolca y su reciente reunión extraordinaria ante el episodio sísmico en Tenerife, Sánchez admitió que este tipo de escenarios puede generar inquietud en la población, aunque lanzó un mensaje de calma. Según indicó, los últimos movimientos recogidos en el informe final no fueron sentidos por la ciudadanía.

“Este tipo de situaciones genera incertidumbre, pero quiero hacer un llamamiento de tranquilidad y sosiego. Hay profesionales muy cualificados detrás de esta situación”, concluyó.