La consejera de Sanidad, Esther Monzón, hizo balance este jueves de la lista de espera quirúrgica en Canarias en una entrevista en la Radio Canaria

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, se mostró satisfecha con el balance de las listas de espera quirúrgica en la sanidad pública de Canarias de este último semestre -enero a junio- porque a pesar del aumentó el número de pacientes hasta 32.131, también se redujo el tiempo de demora para entrar en quirófano de 112 a 106 días, unos datos que si bien «nos saca del vagón de cola del Estado -la media es de 118. En sanidad nunca es suficiente y tendremos que seguir trabajando para obtener mejores cifras. Lo deseable, el reto hasta final de legislatura, es bajar el tiempo de espera a 90 días».

La responsable sanitaria desgranó este jueves en una entrevista en la Radio Canaria los datos sanitarios, en la que hizo especial mención al «enorme esfuerzo» que realizan los profesionales sanitarios y del equipo de gestión para alcanzar estas cifras. En este sentido, Monzón explicó que «no es tan mala noticia» que haya incrementado un 0,79 % el número de pacientes dado que «ha crecido el número de consultas y pruebas diagnósticas».

Monzón apuntó que este logro se debe a los «buenos resultados» del Plan Activa al que se ha sumado médicos y equipos sanitarios, que se han acogido voluntariamente, ampliando horas extras a sus jornadas laborales para «poder darle un adelanto a a las listas de espera». «De hecho, tres de los grandes hospitales canarios que no solamente reciben pacientes de sus propias islas sino, también, de islas no capitalinas, ha bajado sus listas de espera de forma importante». El HUC, por ejemplo, redujo de 240 a 135 días, señaló.

Espera en Atención Primaria

La consejera, por otro lado, indicó que la media de espera en Atención Primaria se encuentra entre 4 o 5 días. «Es cierto que hay algún centro de salud que demoran más y otros menos, pero esta es la media. Cuando el médico de cabecera detecta algo grave, ese paciente va por otra vía. Estamos hablando de temas de cáncer, que son temas muy peligrosos».

«La demora media para la detección de un cáncer, de una sospecha diagnóstica, el paciente no tarda más de treinta días en tener su diagnóstico y, por lo tanto, empezar el tratamiento.

La lista de espera «es estructural y no estructural. Cuando un paciente rechaza ser operado o cuando un paciente no puede acudir a su cita o no quiere operarse sale de la lista estructural para pasar a la no estructural, es decir, vuelve a salir a los tres meses de espera«, recordó Monzón.

Mala gestión del Estatuto Marco

En relación, al Estatuto Marco que reclaman los médicos, Monzón recalcó que «piden un estatuto aparte». En su opinión, «se tendría que valorar y sentarse con los profesionales; creo que ha habido una malísima gestión del estatuto marco, no se ha contado con los médicos».

«El Ministerio de Sanidad se ha reunido en muchísimas ocasiones con las comunidades autónomas y en ningún momento se ha hablado de ello, ni tan siquiera nos ha dado la oportunidad de pronunciarnos al respecto«, afirmó la consejera para añadir que «hay que recordarle a la ministra que la gestión de la sanidad está delegada a las comunidades autónomas y esa huelga que vamos a tener desde febrero hasta julio, la van a sufrir los pacientes».