El mosquito de la fiebre amarilla, el más presente en Canarias

Es la especie invasora que se localiza principalmente en Canarias aunque en muchos municipios españoles han aparecido el mosquito tigre y el de Japón
Canarias es la región española con mayor presencia de los mosquitos de la fiebre amarilla. Una especie invasora que transmite varias enfermedades y que ha conseguido neutralizarse en el archipiélago.
Una especie invasora proveniente del continente africano. Su identificación en España ha sido posible a través de un estudio con un mapa sobre la distribución del mosquito tigre, el de Japón y el de la fiebre amarilla. De los 8.132 municipios españoles, 1.813 tienen un 22% de estas especies.
Según la investigación realizada por el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) y publicada en un comunicado.
En este estudio se recopilan dos décadas de vigilancia tras la llegada en 2004 del mosquito tigre. Este mapa de distribución municipal ha sido posible gracias a la colaboración de la comunidad científica, 33 instituciones académicas y gestoras de salud pública, así como a los datos aportados por la ciudadanía a través de la plataforma Mosquito Alert.
Tres especies invasoras
El estudio, publicado en la revista ‘Insects’, ha analizado la expansión de estas tres especies invasoras entre 2004 y 2024 y su novedad radica en la integración de múltiples fuentes de información: datos obtenidos durante 20 años de vigilancia de campo mediante muestreo de huevos, larvas y adultos, por los autores del estudio, las CC.AA. y el Ministerio de Sanidad, y las 110.939 observaciones enviadas por 33.183 personas a través de la app Mosquito Alert.
El mosquito tigre es la especie más extendida y está presente en 1.768 municipios, entre los que figuran los más poblados del Estado, lo que implica que dos de cada tres españoles (66,2%) viven expuestos a sus picaduras. Mientras, el mosquito de Japón, descubierto por Mosquito Alert en 2018, se ha detectado en 111 municipios del norte de España.