Los Mossos han procedido a desalojar el B9 de Badalona, en Barcelona, donde este miércoles se encontraban unas 200 personas residentes -llegaron a ser más de 400- en el edificio, la mayoría de origen inmigrante

Los Mossos desalojan el antiguo instituto B9 de Badalona, el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña. Un gran número de furgones de los Mossos han llegado antes de las 7 de la mañana de este miércoles hasta el edificio y sus inmediaciones y han establecido un cordón policial, si bien han esperado a que se hiciera de día para iniciar el desalojo, ya que la orden judicial especificaba que debía realizarse en horario diurno.

Los Mossos d’Esquadra han empezado a desalojar pasadas las 8:00 horas el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), donde residen decenas de personas, la mayoría de origen inmigrante.

Muchas de las personas que se alojaban en este instituto, que llegó a albergar a unos 400 ocupantes, han abandonado el recinto en las últimas horas, antes de la llegada de los Mossos, mientras unas 200 personas permanecen aún en el lugar, apoyados por algunas entidades y grupos de vecinos que les están expresando su solidaridad.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha escrito esta mañana en su perfil de X: «Tal y como me comprometí, empieza la desokupación de los 400 okupas ilegales del B9 en Badalona», junto a un vídeo en el que se ve la llegada de los furgones policiales con las sirenas en marcha.

Situación «insostenible» en el vecindario

La Federación de Asociaciones Vecinales de Badalona (FAVB) emitió en el día de ayer un comunicado en el que manifiesta que «la situación de las personas que malviven en el B9 es descorazonadora: muchas sin papeles, sin trabajo, sin derecho,… y en breve sin un techo para sobrevivir».

«No es un problema solo de inmigración, es de pobreza, un problema de pobreza que cada vez se hace mayor», aunque también tilda de «insostenible» la situación del vecindario próximo al B9, pues «a medida que el número de personas ha ido creciendo en el interior, la convivencia con los vecinos se ha ido deteriorando».

La FAVB admite que «es un problema difícil de resolver, pero hace falta comenzar a hacer alguna cosa porque cada vez tenemos más personas sin hogar y no todas son inmigrantes, pero sí que todas son pobres. La pobreza no hace más que crecer. Y en nuestra ciudad necesitamos políticas sociales, un plan de vivienda social y la voluntad de trabajar para reducir las desigualdades.

Un desalojo «con valores», según Illa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este miércoles que el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona) se está haciendo «con valores» y procurando «atender a todos los que hay que atender».

En la sesión de control al presidente catalán, en el pleno del Parlament, la líder parlamentaria de Comuns, Jéssica Albiach, ha denunciado el desalojo «en invierno y sin alternativa habitacional».

«Es una vergüenza, es una vulneración de los derechos humanos. Antes ha llegado la Policía Nacional a hacer los controles de extranjería que los servicios sociales», ha protestado Albiach, que ha urgido a aprobar la iniciativa legislativa popular (ILP) de Regularización Ya y a «acabar con los problemas de infravivienda», en lugar de «dejar en la calle a los más necesitados».

En la réplica, Illa ha justificado el desalojo porque «hay que cumplir las leyes» y, en este caso, ha habido una juez que ha dado el mandato de proceder a este desahucio, «que no ha instado el Gobierno de Cataluña, sino el Ayuntamiento de Badalona».

«El Gobierno de Cataluña lo está acompañando con valores, para hacer las cosas bien hechas, y está ayudando a atender a todos los que hay que atender», ha garantizado.