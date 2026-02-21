ES NOTICIA

Un motorista de 28 años en estado crítico tras colisionar en Las Palmas de Gran Canaria

Redacción RTVC
El accidente ocurrió en la autovía GC-3 durante el mediodía

Un joven de 28 años se encuentra en estado crítico tras una colisión entre un turismo y la motocicleta en la que circulaba este sábado en la autovía GC-3, antes de Siete Palmas en sentido norte, en Las Palmas de Gran Canaria.

Un motorista de 28 años en estado crítico tras colisionar en Las Palmas de Gran Canaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta en la que se le informaba del accidente y de que el conductor de la moto requería asistencia sanitaria a las 14:05 horas.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al motorista y, en el momento inicial de la asistencia, constató que presentaba varios traumatismos de carácter grave.

Tras estabilizarlo, el personal lo trasladó en estado crítico en una ambulancia medicalizada al Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.

