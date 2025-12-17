El accidente ocurrió en la GC1, en San Bartolomé de Tirajana, tras una colisión entre el motorista y un turismo

Un motorista sufrió heridas graves tras un accidente de tráfico en la GC1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana este lunes por la tarde. El choque tuvo lugar a las 18:47 hora en el punto kilométrico 47 sentido Las Palmas.

GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana sentido Las Palmas

Un turismo y una motocicleta colisionaron y el conductor de la moto quedó herido de gravedad. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta y activó de inmediato los recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, que atendió al motorista en el lugar del accidente. El hombre presentaba varios traumatismos y estaba en parada cardiorrespiratoria. El equipo del SUC practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas y lograron recuperarlo.

Tras estabilizarlo, el SUC trasladó al herido en estado crítico en ambulancia medicalizada, que lo llevó al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.