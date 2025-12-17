ES NOTICIA

Un motorista, en estado crítico tras un accidente en San Bartolomé de Tirajana

El accidente ocurrió en la GC1, en San Bartolomé de Tirajana, tras una colisión entre el motorista y un turismo

Un motorista sufrió heridas graves tras un accidente de tráfico en la GC1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana este lunes por la tarde. El choque tuvo lugar a las 18:47 hora en el punto kilométrico 47 sentido Las Palmas.

GC-1 a la altura de San Bartolomé de Tirajana sentido Las Palmas

Un turismo y una motocicleta colisionaron y el conductor de la moto quedó herido de gravedad. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta y activó de inmediato los recursos de emergencia.

El Servicio de Urgencias Canario desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, que atendió al motorista en el lugar del accidente. El hombre presentaba varios traumatismos y estaba en parada cardiorrespiratoria. El equipo del SUC practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas y lograron recuperarlo.

Tras estabilizarlo, el SUC trasladó al herido en estado crítico en ambulancia medicalizada, que lo llevó al Hospital Universitario San Roque Maspalomas.

