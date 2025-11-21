ES NOTICIA

Motorista herido grave en una colisión con un coche en Agüimes, Gran Canaria

El motorista, de 39 años, presentaba una fractura en miembro inferior de carácter grave

Un motorista, de 39 años, ha resultado herido de gravedad al sufrir una colisión con un turismo en Agüimes, Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Motorista gravedad en una colisión con un coche en Agüimes, Gran Canaria. Imagen de archivo de 112 Canarias.
Los hechos se produjeron en la tarde de este jueves en la Avenida Hermanos La Salle del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba fractura en miembro inferior de carácter grave, por lo que se le trasladó en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.

