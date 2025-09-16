ES NOTICIA

Un motorista resulta herido en una caída en Los Realejos, Tenerife

RTVC / Europa PRESS
El afectado presentaba varios traumatismos de carácter moderado tras la caída, por lo que se le trasladó en una ambulancia a Hospiten Bellevue

Un motorista, de 44 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en la vía TF-342, a su paso por Los Realejos (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Un motorista resulta herido en una caída en Los Realejos, Tenerife. Imagen de archivo de la sala del 112 Canarias.
Los hechos se han producido a las 00.27 horas de este martes en la vía TF-342, en el punto kilométrico 3,800, lugar hasta el que se trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que al llegar a la zona comprobó que el afectado presentaba varios traumatismos de carácter moderado, por lo que se le trasladó en una ambulancia a Hospiten Bellevue.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Mantenimiento de Carreteras, que limpió la vía, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.

