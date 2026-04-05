El herido de 32 años sufrió politraumatismos graves tras salirse de la vía en la carretera GC-42 a su paso por San Mateo

Un motorista de 32 años resultó herido crítico este sábado tras caer por un barranco en la carretera GC-42, dentro del municipio de Vega de San Mateo. El Centro Coordinador de Emergencias 1-1-2 activó el operativo de rescate a las 19:22 horas para asistir al afectado en el kilómetro diez.

Un motorista resulta herido grave al caer por un barranco en Gran Canaria / 112 Canarias

El personal del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria del centro de salud local accedió rápidamente hasta el lugar donde cayó el motorista. Los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria rescataron al herido desde el fondo del barranco para facilitar su traslado hasta la ambulancia medicalizada.

Los sanitarios trabajaron intensamente a pie de carretera para estabilizar las constantes vitales del afectado debido a la gravedad de sus múltiples traumatismos. Una vez asegurado el paciente, los efectivos lo trasladaron hasta el punto de toma del helicóptero para agilizar su evacuación hacia el centro hospitalario.

La intervención coordinada entre los diferentes recursos terrestres permitió reducir los tiempos de respuesta en una zona de difícil acceso orográfico. El pronóstico del varón se mantiene como crítico tras ingresar directamente en el servicio de urgencias del hospital capitalino bajo una estrecha vigilancia médica.

El motorista tuvo que ser trasladado en helicóptero / 112 Canarias

Dispositivo de emergencia coordinado

El CECOES 1-1-2 desplegó un amplio dispositivo que incluyó una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico del SUC junto al recurso aéreo. Además, médicos y enfermeros de San Mateo se desplazaron al punto del accidente para prestar los primeros auxilios necesarios en los momentos iniciales.

La Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil colaboraron activamente en la seguridad de la zona para permitir el aterrizaje seguro de la aeronave.

Finalmente, una ambulancia de soporte vital básico recibió al paciente en la helisuperficie del Hospital Doctor Negrín para completar el traslado hasta el interior. El éxito de la maniobra dependió de la comunicación constante entre el personal a bordo del helicóptero y los equipos de tierra movilizados.