El accidente se produjo en la TF-28, a la altura del kilómetro 2, y el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Un motorista, de 37 años, se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente en la mañana de este jueves en Santa Cruz de Tenerife.

El siniestro se produjo a las 10:19 horas en la carretera TF-28, a la altura del punto kilométrico 2 aproximadamente. Así lo ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que un turismo y una motocicleta habían colisionado. El ocupante de esta última precisaba asistencia sanitaria, por lo que se activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios.

Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de agentes de la Policía Local.

El personal sanitario valoró y asistió al afectado, que en el momento inicial presentaba politraumatismos de carácter grave. Tras ser inmovilizado, fue trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.