El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha asistido al herido, un hombre de 44 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismos de carácter grave

Un motorista ha resultado herido de gravedad en la tarde de este viernes tras sufrir una caída en la FV-103, en dirección a Caldereta, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura), ha informado el 112.

Al herido de gravedad un motorista tras sufrir una caída en La Oliva, en Fuerteventura se le trasladó al Hospital de Fuerteventura.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias ha recibido la alerta a las 17.27 horas y ha enviado al lugar del accidente dos ambulancias, una medicalizada y otra soporte vital básico, a los bomberos de La Oliva, la Policía Local y a la Guardia Civil.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al herido, un hombre de 44 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismos de carácter grave. Tras estabilizarlo se le trasladó en la ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura.

Los bomberos han colaborado con el personal sanitario y lo efectivos policiales han instruido las diligencias correspondientes.