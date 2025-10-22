El atropello mortal se produjo en la TF-1 a la altura de Fañabé (Tenerife) en dirección sur

Poco después de las once de la noche, una persona fallecía en la TF-1 tras sufrir un atropello. Ocurrió en el municipio de Adeje, en dirección sur.

La persona fallecida trabajaba era un operario de carreteras / 112 Canarias Archivo

Se trata de un hombre de 57 años, que trabajaba en carreteras en las obras de la autopista del sur de Tenerife. Una llamada alertó al 112 del Gobierno de Canarias.

Tras recibir la llamada personal del SUC se trasladó hasta el lugar pero el afectado presentaba lesiones incompatibles con la vida y confirmaron su fallecimiento. La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes e investiga los hechos.