Los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, a los 83 años, en Madrid



La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, ha fallecido este jueves en Madrid a los 83 años, según han informado a EFE fuentes de la Casa Real

Irene de Grecia en 2024 cuando la reina Sofía estuvo ingresada por primera vez en un hospital madrileño desde que diera a luz a don Felipe en 1968 / EFE

En un comunicado, los reyes y la reina Sofía han dado a conocer el fallecimiento: «Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid».

Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia -tía de Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

Vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela

Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad ha permanecido a su lado y suspendido en ocasiones su agenda para acompañarla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.