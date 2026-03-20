Don Felipe y Doña Letizia refuerzan los lazos con la Santa Sede y analizan el compromiso por la paz mundial

Los Reyes de España se reunieron este viernes con el Papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. El encuentro sirvió para ultimar los detalles de la visita pontificia a nuestro país en junio. La cita destaca la sintonía entre ambas instituciones tras el primer año de pontificado.

Los Reyes Felipe VI y Letizia saludan al Papa León XIV durante su audiencia privada en el Vaticano, este viernes 20 de marzo de 2026.

– CASA DE S.M. EL REY

Don Felipe y Doña Letizia llegaron a la biblioteca privada para saludar al Pontífice. El monarca elogió el éxito del primer año de reinado de León XIV durante la charla. Los asistentes confirmaron las fechas del viaje a España del 6 al 12 de junio.

Primer viaje de un Papa a España en quince años

El Papa visitará Madrid, Barcelona y el archipiélago canario durante su estancia en territorio nacional. Este desplazamiento supone el primer viaje de un representante de la Iglesia a España en quince años. La invitación oficial del Rey y la Conferencia Episcopal Española facilita este histórico acontecimiento.

Las autoridades vaticanas expresaron su satisfacción por las excelentes relaciones diplomáticas actuales. Ambos estados mantienen un diálogo fluido sobre la misión de la Iglesia en la sociedad moderna. El próximo viaje apostólico representará un momento significativo para la convivencia entre las instituciones.

Compromiso internacional y obsequios

Los Reyes mantuvieron después una reunión de trabajo con el secretario de Estado, Pietro Parolin. Los participantes analizaron diversos asuntos de la actualidad política española y la situación internacional. Todos subrayaron la necesidad de un compromiso constante para lograr la paz global.

Las delegaciones abordaron el fortalecimiento de los valores esenciales para la convivencia entre las naciones. El encuentro transcurrió en un ambiente de cordialidad y entendimiento mutuo según fuentes oficiales. La Santa Sede valora positivamente el papel mediador de España en conflictos regionales.

Don Felipe y Doña Letizia regalaron al Papa una manta artesana de lana merina y seda. También entregaron un facsímil del libro de horas de Felipe II, una joya del siglo XVI. El Pontífice correspondió con una imagen de la Virgen y su mensaje sobre la paz.

Un hito en el reinado de Felipe VI

Esta audiencia constituye el primer encuentro oficial desde la elección de León XIV en mayo pasado. Los Reyes ya saludaron brevemente al Pontífice tras la misa de inicio de su ministerio. Aquella primera toma de contacto sirvió para formalizar la invitación a nuestro país.

León XIV será el primer Papa que pisa suelo español bajo el reinado de Felipe VI. La expectación crece ante la llegada del líder religioso a las distintas comunidades autónomas elegidas. El programa definitivo de la visita se conocerá de forma oficial en las próximas semanas.

La delegación española incluyó al ministro Félix Bolaños y a la embajadora Isabel Celaá en la comitiva. El vicerregente de la Casa Pontificia recibió a los monarcas a su llegada al patio de San Dámaso. El evento refuerza la presencia institucional de España en el corazón de la Iglesia católica.