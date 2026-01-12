Muere Jesús “Chuchi” Arencibia, referente del arbitraje del baloncesto español

El exárbitro grancanario, “Chuchi” Arencibia, dirigió varias finales de la Copa del Rey y formó parte de los primeros años de la ACB, ha fallecido a los 64 años tras una larga enfermedad

El exárbitro de baloncesto español Jesús ‘Chuchi’ Arencibia, que ejerció en la liga española entre 1980 y 1992, ha fallecido a los 64 años tras una larga enfermedad, según informó este lunes la acb.

Nacido en Gran Canaria y miembro del Colegio tinerfeño, Arencibia debutó en la entonces conocida como Liga Nacional en 1980. Estuvo presente en los primeros pasos de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), fundada en 1983, y fue el árbitro de tres finales de Copa del Rey: en Tenerife en 1986 (Barcelona 110-102 Joventut), en Valladolid en 1987 (Barcelona 84-83 Real Madrid) y en A Coruña en 1988 (Real Madrid 85-81 Barcelona). Arencibia debió colgar el silbato en 1992, después de doce años de ejercicio, por problemas de salud. No obstante, siguió ligado al baloncesto profesional.

Aficionado del CB Canarias, ejerció como directivo de su club en las etapas de Benigno Afonso y Roberto Marrero y, más tarde, se convirtió en delegado de campo en el pabellón Santiago Martín.

El CB Canarias mostró sus condolencias por el fallecimiento: «El recuerdo de ‘Chuchi’ permanecerá indeleble al paso del tiempo, grabado en el corazón del baloncesto y el deporte canario. Descanse en paz».