El hombre murió al caer por un hueco en la zona del parking del Aeropuerto de Gran Canaria, donde se investiga lo ocurrido

En la mañana de este miércoles ha muerto un hombre en el parking del Aeropuerto de Gran Canaria, al caer por un hueco. Aún se desconocen las causas por las que pudo precipitarse, por lo que se está investigando lo ocurrido.

Muere un hombre al caer por un hueco en el parking del Aeropuerto de Gran Canaria

Se están recabando todos los datos posibles a través del testimonio de las personas que vieron lo ocurrido y de las cámaras de seguridad.

La investigación la está llevando a cabo la Policía Nacional, que actuó tras el aviso de los sucedido junto a la Policía Local.