Muere un hombre en un accidente de tráfico en la TF-1

Una mujer resultó herida grave y fue trasladada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras la colisión de dos vehículos

Un accidente de tráfico ocurrido esta madrugada en la autopista TF-1, a la altura de Adeje, dejó un balance trágico. Un hombre de 47 años falleció y una mujer de 46 resultó herida grave.

El suceso se registró a las 03:25 horas, cuando el Cecoes 1-1-2 recibió una alerta sobre una colisión entre dos vehículos. Varias personas precisaban asistencia sanitaria urgente, lo que motivó la activación inmediata de recursos de emergencia.

Intervención de los equipos de rescate

Al llegar al lugar, los Bomberos aseguraron los vehículos accidentados y liberaron a la mujer herida que permanecía atrapada en uno de los habitáculos. Su intervención resultó clave para poder asistir a la afectada en el menor tiempo posible.

El personal del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de la zona confirmó el fallecimiento del conductor. El hombre presentaba lesiones muy graves que hicieron imposible su recuperación.

Herida grave trasladada al hospital

Los sanitarios atendieron a la mujer y la estabilizaron tras sufrir politraumatismos de carácter grave. Posteriormente la trasladaron en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial. Los agentes también instruyeron diligencias y elaboraron el atestado correspondiente.