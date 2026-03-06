ES NOTICIA

Muere un hombre tras caer por un acantilado en Ajuy

RTVC / Europa PRESS
Un accidente en la costa de Ajuy, Fuerteventura, deja un hombre fallecido y moviliza a helicópteros del GES, bomberos y Guardia Civil

Muere un hombre tras caer por un acantilado en Ajuy. Europa Press

Un hombre ha fallecido tras caer alrededor de las 14:00 horas de este viernes por una zona de acantilados en la costa de Ajuy, dentro del municipio de Pájara en Fuerteventura.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 confirmó el suceso y activó todos los recursos necesarios para su rescate.

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), cuyos rescatadores localizaron al hombre flotando en el mar y procedieron a trasladarlo mientras le practicaban maniobras de reanimación.

Tres otras personas afectadas

A su llegada a la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura, el personal sanitario continuó con los esfuerzos avanzados de reanimación sin éxito, confirmándose su fallecimiento.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró además a otras tres personas presentes en el lugar del incidente.

Bomberos de Pájara, Policía Local y Guardia Civil colaboraron en las tareas de asistencia y coordinación de los recursos de emergencia durante todo el operativo.

