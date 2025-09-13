ES NOTICIA

Muere un joven de 27 años en un accidente de moto en Guía de Isora

RTVC / Europa PRESS
El hombre murió en la Avenida de la Constitución de Guía de Isora, en Tenerife, en un accidente de moto en la tarde de este sábado

Un hombre de 27 años ha fallecido este sábado tras sufrir un accidente con la moto en la que circulaba por la Avenida de la Constitución, en el municipio de Guía de Isora, en Tenerife.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el suceso se produjo sobre las 18:26 horas. La sala operativa del 112 recibió a esa hora una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario y del centro de salud de la zona confirmaron el fallecimiento del afectado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La Policía Local realiza el atestado correspondiente.

