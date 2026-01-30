La fallecida cayó previamente al mar desde unas rocas y los servicios de emergencia no consiguieron reanimarla

Una mujer extranjera de 44 años murió este viernes después de que los servicios de emergencia la rescataran del mar con signos de ahogamiento en la playa de Santa Inés, en Aguas Verdes, dentro del municipio de Betancuria, en Fuerteventura, según informó el 112.

Muere una mujer tras ser rescatada del mar en Fuerteventura/ Archivo RTVC

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta a las 14:42 horas, en la que se comunicaba que unos bañistas habían sacado del agua a una mujer inconsciente con síntomas de ahogamiento, al parecer tras caer previamente al mar desde unas rocas.

Reanimación sin éxito

El 112 activó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) del Cabildo de Fuerteventura, la Guardia Civil y la Policía Local.

Mientras se desplazaban los servicios de emergencia, los usuarios de la playa iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

A su llegada, el helicóptero de GES dejó a los rescatadores en la misma playa, quienes continuaron con las maniobras de reanimación.

Posteriormente, el personal de las ambulancias del SUC comprobó que la afectada permanecía en parada cardiorrespiratoria y, aunque continuaron practicándole maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, éstas no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.

Por otro lado, agentes policiales colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y se hicieron cargo de la elaboración de los informes correspondientes.