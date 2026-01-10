Los servicios de Emergencias recuperan de una parada cardiorrespiratoria a una mujer que sufrió atragantamiento en un restaurante de Icod el Alto, en Los Realejos

El personal del Servicio de Urgencias Canario acudió a un restaurante de Icod el Alto, en Los Realejos, para atender a una mujer de 70 años en parada cardiorrespiratoria. Según el informe del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, la afectada sufrió un atragantamiento.

Maniobras de reanimación

Los sanitarios del 112 encontraron a la mujer en parada cardiorrespiratoria y se le estaba practicando maniobras de reanimación. Los profesionales sanitarios del 112 y un médico del Hospital del Norte lograron recuperar a la afectada tras continuar con las labores de reanimación cardiopulmonar avanzadas.

La mujer de 70 años tras ser recuperada fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias.