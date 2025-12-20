Murgas y comparsas conocerán este sábado el orden de salida en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de ‘Las Vegas’ contará con 35 murgas y comparsas que conocerán este sábado el orden en el que saldrán al escenario en sus respectivos concursos

Un total de 35 murgas y comparsas participarán en el Carnaval de ‘Las Vegas’ de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria. Una vez conocidos sus nombres, este sábado, 20 de diciembre, se celebrará el sorteo del orden de la salida en un acto en la trasera de Miller. También conocerán el puesto de salida al escenario del parque de Santa Catalina los 28 inscritos en Disfraces Adultos.

El podium con los tres ganadores de la categoría de interpretación de la Final de Murgas de Las Palmas de Gran Canaria 2025

Murgas y comparsas

En lo que se refiere a las murgas, 18 grupos adultos y cinco infantiles defenderán sus canciones para lograr un puesto en el podio. Dos serán invitados para dar a conocer su solvencia.

En cuanto a las comparsas, siete adultas se medirán con coreografías y cinco grupos infantiles bailarán a modo de exhibición.

Así el concurso de murgas se repartirá en cuatro fases los días 2, 3, 4 y 5 de febrero, según ha informado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Participantes

Entre los grupos inscritos se encuentran los ganadores de la pasada edición, tales como son Los Legañosos, premio de interpretación, y Despistadas, premio de vestuario. Tampoco faltarán a la cita Los Nietos de Sarymanchez, Los Chancletas, Los Trapasones, Los Serenquenquenes, Los Gambusinos, Golisnionas, Legañosas, Lady’s Chancletas, Los Chacho Tú, Traviesas, Kikirinietas, Majaderos, Las Quisquillosas, Los Twitty’s, Trabalonas y Las Crazy Trotas.

Respecto a la murga más longeva de las activas, Los Nietos de Kika será la telonera de la final, el 7 de febrero, y Los Star, ejemplo de un Carnaval sin barreras, compartirá su esfuerzo y se medirá solo en la categoría de vestuario.

La cantera que compite en 2026, el día 24 de enero, la conforman las murguitas Los Legañositos, Los Biznietos de Sarymanchez, Los Chachitos, Los Trapasitos y Los Nietitos de Kika.

El concurso de comparsas, con siete grupos, se celebrará el viernes, 6 de febrero, y en el mismo participará la vigente campeona Baracoa, Chiramay, Yoruba, Cayo Mambí, Kisamba y la de nueva creación Nasáu, de Arucas, que bailará por primera vez en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria junto con Guaracheros, que llegarán desde el municipio de Tías (Lanzarote).

En cuanto a las jóvenes comparsas que exhibirán su talento fuera de concurso, el domingo 1 de febrero, son Lianceiros Junior, Brisa de Volcán, Yurimagua Junior, Rayo de Luna Junior y Tropicana Infantil.

Disfraces adultos

Por otro lado, el concurso de Disfraces Adultos tendrá en la categoría individual ocho participantes, tales como son Kilian León, Héctor Jesús García, Silvia Arbelo, Vicente Boned, Francisco José Cabrera, César Arévalo, Ione López y Adelaida María González.

En la categoría grupal defenderán sus creaciones sobre el escenario 20 grupos, tales como son Los cachorros del Carnaval, Escuelas artísticas de Mogán, Las Mamachicho, World Entertainment School, Amanecer Rociero, Kalipso, Las jembras de Paco, Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez, Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera, Gran Canaria Dance Studios, Uniks, Las chicas y chicos U.P., Henko Dance Studio, JD Dance Studio, Jeanette Dorta Dance Studio, Danza Las Palmas, Chiara’s Girl’s, Salta Conmigo Suleica Borges, Infinity Glow y ¿Real Gangster? La fábrica de la danza.

El concurso de Disfraces Adultos está previsto que se celebre el sábado, 31 de enero.

Inscripciones para la Gran Cabalgata y Cabalgata Infantil

Por último, el Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha abierto la inscripción para participar en la Gran Cabalgata de las carnastolengas, que se celebrará el sábado, 28 de febrero, y cuyo plazo finaliza el 26 de diciembre.

Por su parte, el plazo de inscripción para participar en la Cabalgata Infantil es del 17 al 30 de diciembre. El desfile se celebrará el Martes de Carnaval, el 17 de febrero, y los interesados pueden consultar las normas y directrices recogidas en las bases de participación que se encuentran publicadas en la página web lpacarnaval.com.