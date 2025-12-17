18 murgas adultas, 5 infantiles y 7 comparsas competirán por un puesto en el podio en el Carnaval de «Las Vegas»

35 murgas y comparsas participarán en el Carnaval de «Las Vegas»

El Carnaval de «Las Vegas» ya conoce los nombres de los grupos que participarán en los diferentes concursos. En total, serán 35 las murgas y comparsas que suban al escenario del parque Santa Catalina en la próxima edición. Será este sábado 20 de diciembre cuando se celebre el sorteo del orden de la salida en un acto en la trasera de Miller en el que también los 28 inscritos en Disfraces Adultos conocerán el puesto de salida al escenario el día del concurso coreográfico.

Con respecto a las murgas, 18 grupos adultos y 5 infantiles, defenderán sus canciones para lograr un puesto en el podio y dos serán invitados a dar cuenta de su solvencia, mientras que siete comparsas adultas se medirán con coreografías y cinco grupos infantiles bailarán a modo de exhibición.

Murgas inscritas

El concurso de murgas se repartirá en cuatro fases los días 2, 3, 4 y 5 de febrero. Entre los grupos inscritos se encuentran los ganadores de la pasada edición; Los Legañosos, premio de interpretación, y Despistadas, premio de vestuario. No faltarán a la cita Los Nietos de Sarymanchez, Los Chancletas, Los Trapasones, Los Serenquenquenes, Los Gambusinos, Golisnionas, Legañosas, Lady’s Chancletas, Los Chacho Tú, Traviesas, Kikirinietas, Majaderos, Las Quisquillosas, Los Twitty’s, Trabalonas y Las Crazy Trotas.

La murga más longeva de las activas, Los Nietos de Kika, será la telonera de la final, el 7 de febrero; y Los Star, ejemplo de un Carnaval sin barreras, compartirá su esfuerzo y se medirá solo en la categoría de vestuario.

La cantera que compite en 2026, el día 24 de enero, la conforman las murguitas Los Legañositos, Los Biznietos de Sarymanchez, Los Chachitos, Los Trapasitos y Los Nietitos de Kika.

El viernes 6 de febrero llegará el concurso de comparsas con siete grupos; la vigente campeona Baracoa, Chiramay, Yoruba, Cayo Mambí, Kisamba y la comparsa de nueva creación Nasáu, de Arucas, que bailará por primera vez en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Guaracheros, que llegarán desde el municipio conejero de Tías.

Las jóvenes comparsas que exhibirán su talento, fuera de concurso, el domingo 1 de febrero, son Lianceiros Junior, Brisa de Volcán, Yurimagua Junior, Rayo de Luna Junior y Tropicana Infantil.

Concurso de Disfraces Adultos

El próximo sábado, sobre el escenario ubicado en la trasera del parque Santa Catalina, también participarán en el sorteo de orden de salida los 28 inscritos en el concurso de Disfraces Adultos. En la categoría individual habrá 8 participantes; Kilian León León, Héctor Jesús García Barrera, Silvia Arbelo González, Vicente Boned Rivas, Francisco José Cabrera Santana, César Arévalo, Ione López Navarro y Adelaida María González Álamo.

Mientras que, en la categoría grupal, defenderán sus creaciones sobre el escenario un total de 20 grupos; Los cachorros del Carnaval, Escuelas artísticas de Mogán, Las Mamachicho, World Entertainment School, Amanecer Rociero, Kalipso, Las jembras de Paco, Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez, Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera, Gran Canaria Dance Studios, Uniks, Las chicas y chicos U.P., Henko Dance Studio, JD Dance Studio, Jeanette Dorta Dance Studio, Danza Las Palmas, Chiara’s Girl’s, Salta Conmigo Suleica Borges, Infinity Glow y ¿Real Gangster? La fábrica de la danza. Este concurso tendrá lugar el sábado 31 de enero.

Bases Gran Cabalgata y Cabalgata Infantil

El área de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya ha abierto la inscripción para participar en la Gran Cabalgata del Carnaval de «Las Vegas» que se celebrará el sábado 28 de febrero. El plazo finaliza el 26 de diciembre.

En cuanto a la inscripción para participar en la Cabalgata Infantil, el periodo de inscripción es del 17 al 30 de diciembre. El desfile se celebrará el Martes de Carnaval, el 17 de febrero.