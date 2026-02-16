Cita con las murgas ganadoras y los personajes de los Carnavales 2026 en La Radio Canaria

La emisora autonómica emite una programación especial este martes 17 de febrero, a partir de las 15:00 horas, que arranca con ‘Roscas y Cotufas’

La Radio Canaria emite este martes 17 de febrero, a las 19:05 horas, un programa especial de las murgas que se han alzado con el primer premio en los Carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife 2026 y en el que según el presentador y conductor del programa, Tomás Galván, «se combinará lo mejor de lo mejor de las murgas carnavaleras de este año de ambas capitales, y se hablará sobre sus actuaciones en la final de sendos concursos».

Tomás Galván, conductor y presentador de ‘Roscas y Cotufas’

Y un poco antes, desde las 15:00 horas, el programa vespertino ‘Roscas y Cotufas’, también con Tomás Galván al frente, hará un repaso de los de los distintos personajes de las carnestolendas de ambas provincias canarias que han desfilado por las ondas de este programa radiofónico. «Será un especial que se emitirá hasta las 18:00 horas, con las mejores entrevistas en nuestro espacio ‘Gente luminosa y carnavalera’ que nos han acompañado y compartido micrófonos con nosotros en estas últimas semanas», precisa Galván.

Galería de personajes

Entre los protagonistas a los que se entrevistarán se encuentran auténticas autoridades del Carnaval popular, algunos, incluso, con tintes de patrimonio inmaterial, como Laura ‘la lecherita’, del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Tito Rosales, de la Murga Los Chancletas, Anatol Yanowsky, director durante siete años de las Galas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria; Las Celias, un imprescindible en el Carvanal de calle de Santa Cruz de Tenerife, David Machado de Los Buches de Arrecife, impulsor de las réplicas fidedignas de los tradicionales artefactos utilizados durante el Entrudo arrecifeño, el Carnaval más antiguo de Canarias. Y Humberto Gonar, un “murguero frustrado”, según se declara este periodista especializado en narrar Carnavales.