El consejero insular José Carlos Acha anima a visitar el Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal como “una oportunidad para pasear por Santa Cruz y reencontrarse con la historia de la isla”

Museos de Tenerife invita a adentrarse en la historia de Santa Cruz en el Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal.

El Organismo Autónomo de Museos de Tenerife (OAMC), a través del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), invita a la ciudadanía a sumergirse en la historia de Santa Cruz visitando el Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal, situado bajo la Plaza de España. Esta propuesta permite recorrer los vestigios de la antigua muralla defensiva de la ciudad y conocer el sistema defensivo que protegió la isla durante siglos.

El Centro de Interpretación permite a los visitantes descubrir los restos de la muralla del castillo y recorrer una galería subterránea que contextualiza la historia de la fortificación, desde su construcción hacia 1575 hasta su demolición en 1928. Además, se ha destacado la silueta de la planta del castillo sobre el suelo del lago de la plaza, evocando la presencia de esta emblemática construcción que, hasta hace unos años, solo era recordada por la calle que lleva su nombre.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, anima a aprovechar estos días festivos para “para regalar tiempo de ocio y cultura, y ampliar los horizontes del conocimiento mientras nos reencontramos con un episodio histórico que marcó el devenir de Tenerife y de las islas: la batalla de 1797”. Recuerda que “este recorrido breve y gratuito conecta pasado y presente en pleno corazón de la ciudad, ideal para compartir en familia y acercarse a la historia de una manera amena y enriquecedora”.

Cañón de bronce El Tigre

Uno de los atractivos principales del Centro es el legendario cañón de bronce El Tigre, una pieza de artillería del siglo XVIII de unos 3 metros de largo y 2.000 kilos de peso, trasladada desde el Museo Histórico Militar de Canarias.

Este cañón rememora el lugar que ocupaba la noche del 24 de julio de 1797, cuando truncó las aspiraciones británicas de conquistar Santa Cruz de Tenerife. La tradición popular cuenta que fue El Tigre quien hirió al almirante Horacio Nelson, arrebatándole un brazo, convirtiéndose en símbolo de la gesta y en una metáfora del valor y la resistencia del pueblo tinerfeño.

El Centro de Interpretación Castillo de San Cristóbal abre al público de lunes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas, excepto festivos, siendo el último acceso 15 minutos antes del cierre. La entrada es gratuita y permite a los visitantes revivir un capítulo decisivo de la historia de Tenerife mientras recorren una de las plazas más emblemáticas de Santa Cruz.