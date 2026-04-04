La afluencia a los centros culturales de la isla crece un 3,5 % durante el pasado año 2025

Los museos de Tenerife recibieron 287.051 usuarios durante el año 2025 bajo la gestión del Cabildo Insular. Esta cifra supone un incremento del 3,5 % respecto al ejercicio anterior gracias al fuerte impulso del turismo. El Museo de Naturaleza y Arqueología lideró las estadísticas con más de 100.000 visitas en la capital tinerfeña.

Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) / Cabildo de Tenerife

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) encabeza la lista de los centros más visitados. Un total de 101.618 personas recorrieron sus salas durante los últimos doce meses. Esta cifra supera ampliamente los registros obtenidos antes de la crisis de la pandemia.

Por su parte, el Museo de la Ciencia y el Cosmos mantiene su relevancia social. Este espacio registró 71.929 visitas gracias a su labor educativa y divulgativa. El centro destaca como uno de los puntos más dinámicos de la red insular.

El consejero de Cultura, José Carlos Acha, celebra estos datos positivos para la isla. Según el responsable, las cifras reflejan la excelente salud del ámbito cultural. El compromiso con la difusión del patrimonio garantiza el interés del público.

Recuperación de espacios y atractivo natural

La Casa de Carta reabrió sus puertas tras una importante obra de rehabilitación. Los trabajos permitieron modernizar la imagen del centro y eliminar las barreras físicas. El museo presenta ahora espacios accesibles para todos los perfiles de visitantes.

La Cueva del Viento, en Icod de los Vinos, consolida su atractivo científico. El paraje natural recibió a 23.899 personas interesadas en su singularidad volcánica. Este espacio destaca como un referente del turismo de naturaleza en Canarias.

El Castillo de San Cristóbal también aporta datos relevantes a la estadística anual. El recinto de la Plaza de España contabilizó 47.028 visitantes durante todo el año. Su ubicación estratégica facilita el acceso de los turistas en Santa Cruz.

Perfil del visitante y oferta expositiva

Los turistas no residentes impulsaron el crecimiento global de los centros tinerfeños. Este colectivo aumentó un 9 % y alcanzó la cifra de 55.118 personas interesadas. El público residente se mantuvo estable con más de 52.000 visitas registradas.

La programación cultural incluyó eventos destacados como el festival internacional de jazz Naturajazz. También resaltó la exposición sobre los treinta años de migración en el archipiélago. Estas muestras temporales captaron la atención de miles de usuarios externos.

El Museo de Historia sorprendió con su colección de encajes de los siglos pasados. Además, el Centro de Documentación atrajo a investigadores con su crónica sobre el teatro. La variedad de temas asegura una oferta atractiva para toda la sociedad.