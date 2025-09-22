Música con sabor a mar: «Arrecife en Vivo» toma la radio

El programa ‘Viva la Vida’ ya se prepara para el gran fin de semana de este festival itinerante

Desde el regreso a los escenarios de los canarios ENAC SKA, hasta el éxito de ISEO & DODOSOUND, o el nuevo single del conejero M Oznari son algunos de los temas de este episodio

Este martes 23 de septiembre a las 22.00 horas, ‘Viva la Vida’ de la Radio Canaria contará con la presencia de dos bandas que participarán en el segundo fin de semana del festival «Arrecife en Vivo», que se celebra en la capital lanzaroteña. Por un lado, el espacio presentado por Mario Alonso recibirá al dúo navarro ISEO & DODOSOUND, compuesto por Leire Villanueva y Alberto García. Y por otra parte, al grupo canario ENAC SKA, que vuelve a los escenarios tras 27 años de parón. Alexis Neketan y Santi Rodríguez contarán las razones de este regreso a la actividad musical.

Imagen de «Arrecife en Vivo». Leire Villanueva y Alberto García de ISEO & DODOSOUND.

Este viernes 26 de septiembre actuarán los grupos ELLA LA RABIA (La Palma-Madrid); LE MUR (Murcia); LES GREEN (EEUU); FUN LOVIN’ CRIMINALS (EEUU); ISEO & DODOSOUND (Navarra); y DJ BEAT CREATOR. El pasacalle lo protagonizará ROCKALEAN (Euskadi).

Un día después, el sábado 27 de septiembre, se celebrará en el Muelle de Cruceros el «AEV On Fire», que tendrá como principal protagonista al músico vasco Fermín Muguruza, que compartirá escenario con DISTORTION (Lanzarote); ENAC SKA (Gran Canaria); SOZIEDAD ALKOHOLIKA (Euskadi); y DJ CHK.

El programa se completará con una tercera entrevista al músico conejero M Oznari, que acaba de publicar con el sello lanzaroteño Malpaís Records un single titulado ‘Nube’.

M Oznari, músico conejero.

Sobre «Arrecife en Vivo»

«Arrecife en Vivo» es un festival itinerante que recorre la costa de la capital lanzaroteña a través de cuatro escenarios (Islote de Fermina, Parque Islas Canarias, Marina Lanzarote y Muelle de Cruceros) que acogen los conciertos de bandas locales, nacionales e internacionales, que tienen como nexo de unión un pasacalles que lleva a la gente de un escenario a otro.