Los nacimientos suben ligeramente de Canarias

Canarias ha registrado un ligero aumento de los nacimientos con 9.650 alumbramientos en los diez primeros meses del año, lo que supone catorce más que el mismo dato del año pasado (cuando hubo 9.636 pero 2.027 menos que entre enero y octubre de 2019 (11.667 nacimientos).

Repunte nacional

Así se extrae de la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogida por Europa Press. Sólo en octubre, en las islas nacieron 1.053 bebés, frente a los 1.039 del mismo mes de 2024 y los 1.285 que hubo en octubre de 2019.

Mientras, en el conjunto de España, los nacimientos han registrado un ligero repunte en los diez primeros meses. Han nacido 2.738 niños más, o que supone un total de 267.498 bebés.

La cifra es, no obstante, inferior a la registrada en el mismo periodo de 2019 cuando nacieron 34.050 niños más que en este 2025.

Concretamente, el pasado mes de octubre nacieron 29.079 niños, 791 más que en el mismo año de 2024. España lleva ya cuatro años sin superar los 30.000 nacimientos en un mes.

Del total de nacimientos, 129.788 han sido mujeres y 137.710 hombres. Respecto a la edad de las madres, 4.375 bebés eran de mujeres de entre 15 a 19 años; 20.948 de madres de 20 a 24 años; 46.437 de mujeres de 25 a 29 años; 88.825 de entre 30 a 34 años y 79.225 de madres de entre 35 a 39 años. Con más de 40 años fueron 27.644 las mujeres que fueron madres en los primeros diez meses de año.

Por comunidades

En España, donde más han aumentado los nacimientos han sido en la Comunidad de Madrid, con 43.838 (+3,58) ; Castilla-La Mancha, con 12.145 (+2,74%); País Vasco, con 11.087 (2,11%); Aragón, con 7.306 (+2,32%); La Rioja, con 1.742 (1,98%); Comunidad Valenciana, con 29.606 (+1,09%) y Galicia, con 11.271 (+0,96%).

En Andalucía han nacido 50.287 niños (+0,66%); en Asturias, 3.830 (+0,77%); Cataluña, 45.238 (+0,64%); Murcia, 10.348 (+033%) Canarias, 9.650 (+0,15%); y Castilla y León, 10.518 (0,06%).

Por el contrario, el número de nacimientos han descendido en Baleares donde han nacido 7.311 (-3%); Extremadura 5.339 (-2,5); Navarra 3.757 (-1,61%); Cantabria 2.518 (-061). En Ceuta, el descenso ha sido del 4,87% y en Melilla del 10,8%.

Defunciones

Respecto a las defunciones, entre enero y octubre fallecieron en España 366.941 personas, 4.647 más (+2,74%) que en el mismo periodo de 2024. Por comunidades autónomas, la cifra de fallecidos aumentó en Canarias en un 7,06%; en País Vasco un 4,56%; un 3,49% en Andalucía; Comunidad Valenciana (3%); Comunidad de Madrid (2,45%); Murcia (2,57%); Galicia (2,29%); Cantabria (1,75%); Extremadura (1,86%); Cataluña (1,66%); Castilla y León (1,53%); en Baleares (0,83%); Castilla-La Mancha (0,8%); en Aragón (0,11%) y en Asturias (0,06%).

Los mayores incrementos se han registrado en Ceuta con un 19,1% más de fallecimientos y Melilla con un aumento del 13,57%.

Sin embargo, el número de fallecidos ha descendido en un 1,37% en Navarra y en La Rioja el descenso ha sido del 2,73%.