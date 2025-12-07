La centrocampista tinerfeña destaca el excelente rendimiento del Costa Adeje Tenerife y llama a la afición a llenar el Heliodoro este domingo para cerrar el año con victoria

Natalia Ramos: “Estoy muy orgullosa de la imagen del equipo” / CD Tenerife Femenino

A pesar del resultado adverso (2-0) ante un equipo como el FC Barcelona, el Costa Adeje Tenerife demostró una imagen de equipo competidor y sin miedos en el feudo culé, resistiendo el poder ofensivo de las blaugranas durante más de 80 minutos y protagonizando ocasiones muy claras que pudieron romper la balanza del lado tinerfeño.

“Se nos ha escapado, a última hora, un resultado positivo ante un gran rival. Estoy superorgullosa de la imagen que hemos mostrado y contenta porque creo que hicimos muchas cosas bien en el campo más difícil de la competición” señaló Natalia Ramos tras el encuentro.

La mediocentro que ha sido titular en todas las jornadas del campeonato, recalca que el partido pudo cambiar de rumbo si hubieran acertado en alguna de las oportunidades generadas: “Tendremos tiempo de analizar el partido, para ver esos pequeños detalles que nos impidieron puntuar. Lo que sí es cierto es que, si llegamos a marcar en alguna de las ocasiones que tuvimos, el partido cambia totalmente y podíamos habernos llevado algo más de Barcelona.”

Próxima parada: DUX Logroño

Sin tiempo para más, la plantilla ya prepara el duelo del próximo domingo en el Heliodoro ante el DUX Logroño, con la vista puesta en el cierre de 2025 en la competición doméstica. Ramos, anima a disfrutar del fútbol en casa: “Tenemos por delante una semana bonita, volvemos a jugar en nuestra casa con nuestra afición ante DUX Logroño. Desde ya, el equipo está mentalizado en continuar con la buena línea de trabajo que llevamos y focalizadas en sacar esos últimos tres puntos del año.”

La gran temporada pide un gran cierre de un año muy especial y significativo para la entidad, y será este domingo 14 de diciembre a las 11:00 de la mañana, ante el conjunto riojano, en el Heliodoro Rodríguez López. Se presenta como una cita clave para cerrar el año con una victoria que mantenga al Costa Adeje en la zona alta de la tabla, y con el buen sabor de boca de la última victoria en casa ante el Atlético de Madrid.

Tocará cerrar el año liguero con un broche de oro, la Copa de la Reina será el cierre de la competición oficial, el sábado 20 de diciembre en Sevilla.