NC-BC considera la visita de Fernando Clavijo a Marruecos de «absolutamente errónea» y advierte de los «graves riesgos políticos y estratégicos» que conlleva

NC-BC critica el viaje de Clavijo a Marruecos. Imagen NC-BC

El secretario secretario general de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, advirtió de los “graves riesgos políticos y estratégicos” que conlleva, en el actual contexto internacional y geopolítico, la nueva visita del presidente del Gobierno de CC y el PP, Fernando Clavijo, a Agadir al frente de una delegación comercial canaria.

Campos cuestionó ha calificado de “absolutamente errónea” la visita a Marruecos, al considerar que “legitima, blanquea y alimenta” una política claramente expansionista del reino de Marruecos. Nueva Canarias censura que Clavijo “se siente a la mesa” del reino alauita “aceptando que Canarias puede acabar formando parte del menú de ese festín”.

Nueva Canarias–BC, según explicó Campos, no cuestiona en sí misma la realización de viajes o delegaciones de carácter comercial a Marruecos, ya que Canarias ha mantenido históricamente relaciones económicas, académicas y de cooperación con el país vecino.

Crítico con Clavijo

Sin embargo, el dirigente canarista se mostró especialmente crítico porque Clavijo ignore deliberadamente un contexto internacional radicalmente distinto. Marruecos cuenta hoy, señaló, como principales aliados al expresidente estadounidense, Donald Trump, al que calificó de imperialista. También al Gobierno de Israel, al que definió como genocida. Todo ello, en un escenario global marcado por el debilitamiento del derecho internacional y la imposición de la ley del más fuerte, sostuvo el secretario general de NC-BC.

Se suma, afirmó el responsable canarista, el histórico afán expansionista del reino marroquí, materializado en los hechos consumados sobre el Sáhara Occidental y en su conocida concepción del “Gran Marruecos”, en la que Canarias también está incluida.

La visita de Clavijo adquiere, según Campos, un carácter político evidente. Alineado con la posición del presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, al asumir y validar las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental (la supuesta marroquinidad del territorio y la propuesta de autonomía como solución), se consolida una “traición” que cambia por completo la naturaleza de la visita y le otorga enormes connotaciones políticas, denunció Luis Campos.

Blanqueamiento de Marruecos

El secretario general de NC-BC recordó que blanquear políticamente a Marruecos contrasta con los efectos reales que los acuerdos preferenciales entre la Unión Europea y el país africano han tenido sobre Canarias. Subrayó que han causado un daño “devastador” al sector primario canario, especialmente al tomate, por la competencia desleal. Reprochó la doble vara de medir de Clavijo, que señala a Mercosur como una amenaza, cuando su impacto será “muy inferior” al perjuicio que ya sufre el campo canario por el reino alauita.

Señaló que esta visita a Agadir se suma a otras actuaciones recientes del Gobierno de Canarias en territorios ocupados, como la implicación en el desarrollo del puerto de Dajla. Una estrategia que, para el nacionalismo progresista, tiene consecuencias graves para el pueblo saharaui y, como derivada directa, para el futuro de Canarias.

El Gobierno canario defiende el viaje a Marruecos

Desde el Ejecutivo canario consideran que la lealtad con el país vecino es necesaria y consideran que la manera de pensar de NC-BC supone un error estratégico para el porvenir de las islas.

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha señalado que «no podemos condenar a Canarias a ignorar lo que está ocurriendo en nuestra orilla, porque sería un error estratégico que la historia no nos perdonaría».