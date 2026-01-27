Segundo día de la visita de la delegación canaria a Marruecos, en concreto a la región de Souss Massa, que concluirá con la asistencia al Puerto de Agadir

La delegación canaria visita la Ciudad de la Innovación de Souss Massa. Imagen RTVC

La mayor delegación institucional y empresarial canaria hasta la fecha a Marruecos se ha desplazado a la región de Souss Massa. Allí se han firmado una decena de acuerdos de colaboración que van desde el ámbito empresarial y académico hasta el deportivo.

La delegación canaria iniciará este martes la segunda jornada del viaje a Marruecos que encabeza el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Para este segundo día de visita, está previsto que el presidente canario recorrerá la Ciudad de la Innovación de Souss Massa, que se desarrollará a partir de las 9:30 (hora local) y a la que asistirá junto a la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, y el director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, David Pérez Dionis.

Posteriormente, Fernando Clavijo visitará el Puerto de Agadir, una visita donde el presidente canario irá acompañado de los presidentes de la Autoridad Porturaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, y de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez. El objetivo es analizar las oportunidades de colaboración en el ámbito marítimo y portuario, uno de los sectores de interés común para Canarias y Marruecos.

Un viaje cuyo objetivo es estrechar la cooperación con una de las regiones de mayor crecimiento del sur de Marruecos.