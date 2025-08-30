ES NOTICIA

NC centrará su agenda en bienestar social, con el presupuesto 2026 como prioridad

RTVC / EFE
La formación ha indicado este sábado que está trabajando en la definición de su agenda parlamentaria y que prepara una estrategia para fiscalizar el presupuesto de 2026

Secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos. Imagen archivo RTVC.

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) centrará su agenda parlamentaria en el bienestar social tras la pausa de agosto, con la ley de presupuestos de 2026 como prioridad para impulsar propuestas en sanidad, servicios sociales, vivienda y educación.

Presupuesto de 2026

En un comunicado, la formación ha indicado este sábado que está trabajando en la definición de su agenda parlamentaria y que prepara una estrategia para fiscalizar el presupuesto de 2026, presentar alternativas, proponer iniciativas de acceso a derechos esenciales y «denunciar los retrocesos sociales».

El grupo parlamentario, integrado por Luis Campos, Carmen Hernández, Esther González, Natalia Santana y Yoné Caraballo, ha reiterado su intención de mantener su papel de oposición «útil y responsable» y «siempre con alternativas claras, progresistas y nacionalistas«.

Inversión en sanidad

Entre sus prioridades han destacado dirigir la inversión en sanidad hacia el refuerzo de la atención primaria, estabilizar al personal y «frenar las privatizaciones encubiertas», así como revisar las políticas de vivienda para parar «las medidas especulativas promovidas y que el resto de las medidas sociales se desarrollen con criterios territoriales justos y participación real del Parlamento».

«Para NC-BC, no se puede hablar de bienestar mientras crecen las listas de espera, los alquileres se han situado en unos niveles imposibles y la pobreza y la brecha de la desigualdad social va en aumento», ha manifestado la formación.

Transición energética

NC-BC también ha señalado que presentará una batería de iniciativas con proyectos vinculados a sostenibilidad, transición energética y movilidad asequible.

