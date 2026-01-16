Nervios y mucha responsabilidad para los directores de las galas de las Reinas

Los directores artísticos del Carnaval de las capitales canarias nos cuentan cómo llevan los momentos previos a la inauguración de las galas de las Reinas que han diseñado y dirigido

Daniel Pages y Josué Quevedo están al frente de las galas más icónicas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente. Son los que le pondrán el escenario y el ritmo al paso de las candidatas y candidatos a Reina adulta. También a la infantil, de los mayores y Drag en el caso de Las Palmas de Gran Canaria. Pero antes, este fin de semana inauguran el Carnaval de sus ciudades con el sorteo del orden de salida de los aspirantes, un acto que antes pasaba casi desapercibido, pero que las ganas de fiesta y el espectáculo que lo rodean lo han ido marcando en rojo en el calendario de las carnestolendas.

Escenario de Las Vegas del Carnaval 2026 de Las Palmas de Gran Canaria

Nervios y responsabilidad

Pages se estrena en el diseño artístico de la Gala de la Reina adulta, porque ya lo había hecho al frente de la infantil y de los mayores. Quevedo repite por todo lo alto con la dirección de las cuatro galas de reinado del Carnaval de su ciudad.

Este sábado, el director artístico de Las Palmas de Gran Canaria subirá a un escenario «elevado» a unas 400 personas. «Me hubiera gustado que fuesen más» pero la ubicación lo ha impedido por motivos de seguridad. No puede desvelar mucho más sobre la gala del sorteo, pero sí ha explicado que han «creado un piso elevado debajo de un parque para que la gente pudiera tener la perspectiva que queríamos». «Es un bastante bonito y complicado. Ha quedado una escenografía, al menos para nosotros, muy lucida y que desprende ese espíritu de Las Vegas, que es la alegoría de este año», explicó en el programa Buenos Días Canarias, donde fue entrevistado junto a Pages.

Tampoco puede adelantar novedades sobre la gala de este viernes el director de la gala de Santa Cruz de Tenerife. Eso sí, por la cercanía del acto ya confiesa que siente nervios y que tienen «sorpresas que no podemos desvelar, pero ya está todo listo». En su caso, se subirán al escenario «unas 580-600 personas, contando los representantes de los grupos, candidatas, artistas, bailarines…».

Ambos afrontan el reto con responsabilidad, pero muy ilusionados. «Cuando las cosas se hacen con ilusión, con amor, con ganas de que las cosas salgan bien, lo que uno quiere es que la gente lo disfrute y lo viva como el Carnaval merece», aseguró Quevedo.

Retos

Sobre la gala inaugural, Pages explicó que es «el primer año con una escenografía nueva. Este año nos enfrentamos a una escenografía exterior. Rezando para que no llueva. Y deseando que salga todo bien esta noche para ya meterle mano al cien por cien a la gala de la Reina adulta, que es uno de los platos fuertes del Carnaval de Tenerife».

Para Quevedo, la gala del sorteo también cuenta con importancia dentro del programa. «Es verdad que este acto ha cogido una proyección bastante alta. Siempre hemos tocado varios puntos de la ciudad, que es de lo que se trata, de que el Carnaval esté en la calle, y por eso esta gala tiene que enseñar poco a poco los rincones que la ciudad esconde». También habló sobre el ritmo que le ha impreso a la puesta en escena: «al final el ritmo de la gala va a ser muy rápido. No me gustan las galas eternas y vamos a destacar a los participantes y patrocinadores, que son los verdaderos protagonistas».

Pages adelantó que «hay preparada alguna actuación para amenizar el sorteo de las candidatas a Reina». Tenemos sorpresas que no podemos desvelar y ya está todo listo».» y que habrá sorpresas.

Unas sorpresas que se desvelarán este fin de semana a las 20:30 horas en ambos casos. El viernes en Tenerife y el sábado en Gran Canaria. Ambas tienen entrada libre hasta completar aforo.