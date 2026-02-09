El reguetonero actuará en el Carnaval de Día el próximo 21 de febrero

El artista estadounidense-colombiano Nicky Jam actuará el próximo sábado 21 de febrero en el Carnaval de Día de Santa Cruz de Tenerife. El reguetonero internacional será una de las cabezas de cartel del carnaval y pondrá el broche final a estas fiestas.

Nicky Jam actuará en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. EFE

El reconocido cantante de reguetón, una de las figuras más influyentes del género a nivel internacional, llegará a la capital tinerfeña con un repertorio cargado de grandes éxitos, entre ellos ‘Hasta el amanecer’, uno de los temas más icónicos de su trayectoria.

El artista ya ha sobrepasado las 1.000 millones de reproducciones musicales y la revista Billboard lo reconoció con el premio «Salón de la Fama» por su trayectoria.

La actuación de Nicky Jam se incorpora a un cartel musical de primer nivel que ya contaba con artistas destacados. Para esta edición del Carnaval, se ha confirmado la asistencia de Sebastián Yatra y Eddy Herrera, consolidando así la apuesta del Ayuntamiento capitalino por una programación variada, pensada para atraer a públicos de todas las edades.