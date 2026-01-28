Estos son los artistas que estarán en la presente edición del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, aún por descubrir algunos de los nombres que actuarán en los actos más importantes de las fiesta chicharreras

El grupo Los 4 actuarán en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Imagen Los 4

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 ya cuenta con su primer artista internacional confirmado. El grupo Los 4, intérpretes de la canción oficial de la próxima edición, formará parte del programa de actos, según ha anunciado la organización.

La banda actuará en la gala de la Reina, prevista para el 11 de febrero, uno de los eventos más destacados de las fiestas. En esta edición, el carnaval estará dedicado a los ‘Ritmos Latinos’, una temática que encaja con el estilo musical del grupo cubano.

Además, Los 4 también participarán en el primer día del carnaval en la calle, tras la tradicional cabalgata anunciadora del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, donde pondrán ritmo y animación a una noche que cada año congrega a miles de personas en las calles de la capital tinerfeña.

Con éxitos como ‘Tú de qué vas’, ‘Aléjate de mí’ o ‘Ya te olvidé’, la formación, surgida en 2009, se ha consolidado como un referente de la música cubana a nivel internacional.

En los últimos años, el grupo liderado por Jorge Junior ha mantenido una estrecha relación con la isla, que se ha convertido en una parada habitual de sus giras por España, con actuaciones en Santa Cruz de Tenerife en 2023 y 2024.

Artistas canarias en la inauguración

Recordemos que las cantantes canarias Anaé y Zaida Almeida formaron parte del elenco de artistas que amenizaron la gran gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Por el momento, habrá que esperar a que la organización del carnaval chicharrero desvele el nombre de nuevos artistas que actuarán en los principales actos del Carnaval ‘Ritmos Latinos’.