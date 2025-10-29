ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

No habrá Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria

RTVC
RTVC

La Asociación de Librerías de Las Palmas, encargada de la organización, ha comunicado que no podrá celebrar la Feria del Libro este año

Ya estamos en octubre y muchas personas en Las Palmas de Gran Canaria se preguntarán qué ha pasado con la Feria del Libro que normalmente se celebra en el primer semestre del año, coincidiendo con fechas próximas al Día del Libro (23 de abil). Pues bien, ya está confirmado que no se va a celebrar este año. La causa es que la organizadora, la Asociación de Librerías de Las Palmas, no puede hacer frente a las deudas contraídas con proveedores en años anteriores. Por eso, ni siquiera han concurrido a la subvención nominativa que le otorga para este fin en Ayuntamiento de la ciudad.

El edil de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha lamentado este martes que no se pueda celebrar este año la feria. Asegura que el Consistorio seguirá ayudando con 60.000 euros con el deseo de que regrese a la calle en 2026.

Así lo ha manifestado el concejal tras conocerse que la 37 edición de este evento no podrá llevarse a cabo este año por problemas administrativos y burocráticos.

Íñiguez ha recalcado que esta feria se incluye en el apartado cultural de la estrategia de subvenciones del Ayuntamiento y ha aclarado que sus promotores «han decidido este año no concurrir» a esta ayuda.

«Lo lamentamos, nosotros vamos a seguir apoyando este evento, al que hemos ofrecido incluso ayuda logística, pero han decidido voluntariamente» renunciar a esta subvención «nominativa», ha referido.

El edil ha asegurado que «no hay voluntad del Ayuntamiento de modificar» las ayudas culturales de 2026, por lo que seguirá apoyando a esta feria, incluso logísticamente.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El festival FiestoRon se pospone para el 2027 por obras

Universidades de África y la ULPGC rebaten con datos los ataques a la inmigración

El Palacio de Congresos y Formación de Fuerteventura acogerá la IX edición de Africagua Canarias

Sporting de Gijón vs UD Las Palmas: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Las calles con arte toman La Isleta

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025