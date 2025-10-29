No habrá Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación de Librerías de Las Palmas, encargada de la organización, ha comunicado que no podrá celebrar la Feria del Libro este año

Ya estamos en octubre y muchas personas en Las Palmas de Gran Canaria se preguntarán qué ha pasado con la Feria del Libro que normalmente se celebra en el primer semestre del año, coincidiendo con fechas próximas al Día del Libro (23 de abil). Pues bien, ya está confirmado que no se va a celebrar este año. La causa es que la organizadora, la Asociación de Librerías de Las Palmas, no puede hacer frente a las deudas contraídas con proveedores en años anteriores. Por eso, ni siquiera han concurrido a la subvención nominativa que le otorga para este fin en Ayuntamiento de la ciudad.

El edil de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, ha lamentado este martes que no se pueda celebrar este año la feria. Asegura que el Consistorio seguirá ayudando con 60.000 euros con el deseo de que regrese a la calle en 2026.

Así lo ha manifestado el concejal tras conocerse que la 37 edición de este evento no podrá llevarse a cabo este año por problemas administrativos y burocráticos.

Íñiguez ha recalcado que esta feria se incluye en el apartado cultural de la estrategia de subvenciones del Ayuntamiento y ha aclarado que sus promotores «han decidido este año no concurrir» a esta ayuda.

«Lo lamentamos, nosotros vamos a seguir apoyando este evento, al que hemos ofrecido incluso ayuda logística, pero han decidido voluntariamente» renunciar a esta subvención «nominativa», ha referido.

El edil ha asegurado que «no hay voluntad del Ayuntamiento de modificar» las ayudas culturales de 2026, por lo que seguirá apoyando a esta feria, incluso logísticamente.