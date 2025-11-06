La Policía Nacional llama a denunciar a las víctimas y a los testigos del bullying en la campaña lanzada con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar

Vídeo de la campaña «No te lo guardes» de la Policía Nacional.

La Policía Nacional lanza la campaña «No te lo guardes» para luchar con el acoso escolar. En los perfiles oficiales comenzarán a circular diferentes vídeos para concienciar de la importancia de denunciar tanto por parte de las víctimas como de los testigos.

Según el último informe de Save the Children, el 6,5% del alumnado en España sufre acoso escolar con frecuencia, y el 15,8 % varias veces al mes y 21 % del alumnado que es víctima es de origen migrante.

Esta campaña se lanza con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y se enmarca en el Plan Director.

En el vídeo que se podrá ver en las redes sociales oficiales se incita a denunciar a la víctima de acoso escolar y a no callarse.

El primer vídeo añade: “No siempre los golpes dejan marcas pero el silencio sí”. Estos videos se difundirán en los canales propios de la Policía Nacional cuyas redes sociales alcanzan a más de 11 millones de personas.

En este sentido, advierten que este tipo de conductas no solo se producen en el ámbito escolar sino a través de los dispositivos digitales.

Primeras señales

El Colegio de la Psicología de Madrid destaca las sintomatologías más frecuentes, que pueden advertirnos de que nuestro hijo o hija sufre acoso escolar, como son el estado de ánimo decaído, el desinterés por actividades que antes desarrollaba.

A estas señales se suman los trastornos psicosomáticos como dolor de cabeza o estómago que hacen que no quiera ir al centro educativo y síntomas de ansiedad o la falta de sueño, y la pérdida de apetito.

Con el Plan Director se han puesto en marcha un total de 62.359 actividades formativas e informativas sobre el acoso escolar y el ciberacoso en centros escolares con la participación de toda la comunidad educativa.