Vanessa Artiles, Elva García, Armani Dvyne, Alexis Santos y Miss Daneyden se comen el escenario del Carnaval de «Las Vegas» en la segunda edición de la Noche de transformistas

La Noche de transformistas celebró este domingo su segunda edición con la actuación de cinco grandes divas: Vanessa Artiles, Elva García, Armani Dvyne, Alexis Santos y Miss Daneyden. Una velada que rebosó de humor, transgresión, reivindicación y público en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

La Noche de transformistas vuelve a triunfar en el parque Santa Catalina

Segunda edición y ya se consagra

Los neones del hall del «Hotel LPGC Palace» del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se encendían para recibir sobre el escenario de «Las Vegas» a las cinco protagonistas. Fueron el centro de una de las citas más atractivas y esperadas del programa carnavalero tras su exitoso estreno en la pasada edición: la Noche de transformistas.

Como una verdadera estrella aparecía en lo más alto del escenario Vanessa Artiles para dar la bienvenida a “la casita del mariconeo” y “a disfrutar de una noche de humor, fantasía y cachondeo”. Le siguieron, en el siguiente orden, Elva García, Armani Dvyne, Alexis Santos y Miss Daneyden.

Una a una, las reconocidas figuras del transformismo fueron cediéndose el testigo. Dividieron sus actuaciones en dos bloques que daban tiempo a cambios de vestuario y caracterización.

Humor y reivindicación

Arte, libertad y mucho humor fueron el común denominador de esta celebración de la diversidad, la creatividad y la expresión sin límites. Un encuentro que cautiva con descaro a la audiencia y que recuerda los orígenes de la fiesta. Hace cincuenta años eran ellos los que sorteaban la represión reivindicando la libertad que se les negaba fuera de la impostura de la mascarita.

Durante 80 minutos, las cinco protagonistas de este singular acto cantaron, bailaron, contaron chistes, divertidas anécdotas y bromas picantes. Interactuaron con un público que no dejó de reír a carcajadas con cada una de las actuaciones. Entre los éxitos de la noche interpretaron temas de Shirley Bassey, Lila Downs, Tina Turner, Cher o Jennifer Hudson. También de Zizi Jeanmaire, Diana Ross, Camilo Sesto, Antonio Flores y Taraji P. Henson. Para la gran despedida, las cinco escogieron el reconocido éxito «A mi manera».

En la celebración del 50 aniversario del Carnaval capitalino, la cita, dedicada íntegramente al transformismo, consolida este acto dentro del programa festivo reafirmando así su compromiso con la diversidad y reflejando el carácter abierto y plural de la fiesta.