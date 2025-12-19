La guardameta del Costa Adeje Tenerife destaca la ilusión, la fortaleza del grupo y el apoyo de la afición antes de los octavos de la Copa de la Reina

Noelia Ramos: “Vamos a Sevilla convencidas de traernos la eliminatoria” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta este sábado los octavos de final de la Copa de la Reina ante el Sevilla FC con la confianza que otorga la buena dinámica del equipo y la ilusión propia de una competición especial.

La portera blanquiazul confía en el grupo

En la previa del encuentro, la guardameta blanquiazul Noelia Ramos valoró el momento del equipo y la importancia del duelo copero: “Es un rival que viene en buena racha, como nosotras. Afrontamos esta competición con muchísima ilusión, sobre todo por la dinámica del equipo”.

La portera insistió en la relevancia de la unión en una eliminatoria a partido único: “Sabemos que tenemos que estar más unidas que nunca y convencidas de que podemos ir a Sevilla y traer la eliminatoria para Tenerife”.

A nivel colectivo, Noelia Ramos subrayó el enfoque del equipo de cara al partido: “Como cada semana estudiamos al rival, pero esta es una de esas semanas en las que debemos poner el foco en nosotras. Venimos de una situación complicada, pero eso nos mantiene unidas y nuestra energía tiene que ser positiva, peleando hasta el final y convencidas de que todo el equipo va a trabajar para lograr el objetivo”.

Regreso especial a Sevilla

El choque tendrá un significado especial para la portera, que regresa a una ciudad importante en su trayectoria deportiva: “Volver a Sevilla siempre es especial para mí. Viví una etapa muy bonita allí y guardo grandes amistades, pero mañana todo eso se queda a un lado. Solo pensamos en ir a por todas y sacar esa victoria que tanto nos merecemos”.

El apoyo de la afición blanquiazul

Por último, la guardameta apeló al respaldo de la afición blanquiazul: “Necesitamos el apoyo de nuestra gente. Sabemos que muchas familias se desplazan y que desde casa nos van a alentar. Son nuestro número doce y queremos brindarles ese regalo de Navidad que tanto merecen”.