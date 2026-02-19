La secretaria general de Podemos Canarias confirma contactos con NC, IU, Sumar y fuerzas municipalistas, mientras Drago rechaza por ahora sumarse.

Noemí Santana admite que el discurso de la izquierda “no está calando” y apuesta por una alianza amplia en Canarias / Foto: Archivo La Radio Canaria.

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha reconocido que el discurso de la izquierda “no está calando” en la ciudadanía, una circunstancia que, a su juicio, han sabido aprovechar “los partidos más reaccionarios”.

En una entrevista concedida al programa De La Noche Al Día de La Radio Canaria, Santana defendió la necesidad de que las fuerzas progresistas “incomoden a los poderosos” y trabajen en la construcción de “unidades amplias” para dar respuesta a los problemas del Archipiélago.

Mesas de diálogo en la izquierda canaria

Santana confirmó que Podemos ha abierto mesas de diálogo con Nueva Canarias, Izquierda Unida, fuerzas municipalistas y Sumar para tratar de articular un espacio común.

“Hemos invitado a Drago a sumarse pero, de momento, declina la invitación aunque no descarta conversaciones en un futuro”, señaló.

La dirigente explicó que el objetivo es resolver los principales problemas de las Islas desde posiciones progresistas y con una mayor coordinación entre partidos.

Elecciones generales antes que autonómicas

Sobre el calendario electoral, Santana afirmó que, en su opinión, las próximas elecciones generales se celebrarán antes de junio de 2027 y, previsiblemente, antes que las autonómicas en Canarias.

“No sé cuánto antes, eso no me atrevo a aventurarlo, pero sí pienso que va a darse un proceso electoral de carácter general antes que unas autonómicas en Canarias”, indicó.

“Un chasco” con Yolanda Díaz

Preguntada por los referentes estatales de la izquierda, descartó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como figura aglutinadora.

“Yolanda Díaz tuvo a mucha gente que puso esperanzas en su liderazgo. Sin embargo, nos llevamos un chasco”, afirmó.

La escisión en Nueva Canarias

En relación con la reciente escisión entre Nueva Canarias y Municipalistas Primero Canarias, Santana consideró que este movimiento ha facilitado el diálogo con Podemos.

Según explicó, los alcaldes que han abandonado la formación canarista estaban “más próximos al centro derecha que representa Coalición Canaria” y respaldaban políticas conservadoras.

“Un aval a las grandes fortunas de nuestra tierra es la que se escora aún más a la derecha. Por eso se produce esta escisión. Eso nos ha ayudado a abrir conversaciones porque nos acerca más a esa parte de Nueva Canarias con la que nos entendemos mejor”, concluyó.