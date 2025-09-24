ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCarnaval Canarias

Novedades en los grupos inscritos para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Virginia Gallo
Virginia Gallo
Toda la actualidad del Carnaval en Canarias 2026 en RTVC

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tendrá nuevas incorporaciones y regresos destacados entre los grupos que participarán en la fiesta que comenzará el 16 de enero de 2026

Serán en total 106 grupos los que participen en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. El plazo de inscripciones ya se ha cerrado y se incorporan nuevos grupos y otros han decidido regresar para la nueva edición.

106 grupos participarán en las diferentes modalidades del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / En la imagen la murga Bambones en el carnaval de la pasada edición
106 grupos participarán en las diferentes modalidades del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / En la imagen la murga Bambones en el carnaval de la pasada edición

En el balance total se incorporan once nuevas formaciones y diez grupos causan baja respecto a la edición anterior. En el balance general se suman dos nuevos grupos al 2026 respecto al año anterior.

El carnaval de la capital tinerfeña dedicado a los ritmos latinos contará con nueve modalidades en las que se han inscrito los grupos:

  • Murgas adultas
  • Murgas infantiles
  • Comparsas
  • Rondallas
  • Agrupaciones coreográficas
  • Agrupaciones musicales
  • Mayores
  • Lírico-musicales
  • Canción de la Risa

«Un carnaval más vivo que nunca»

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “la respuesta de los grupos, que sigue creciendo, demuestra que el Carnaval está más vivo que nunca y que el tejido asociativo de Santa Cruz se consolida cada año, lo que es un orgullo para nuestra ciudad”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha recordado que “la respuesta de los grupos demuestra que el Carnaval sigue creciendo y que Santa Cruz apuesta firmemente por su fiesta más internacional. Nuestro compromiso es trabajar para que cada edición sea aún mejor para todos”.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El juez Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular

Valeria Castro agota las entradas en Lanzarote y dará un segundo concierto

PP, Vox, Podemos y la división de Sumar frenan la delegación de migración para Cataluña

Canarias, la segunda comunidad con más atropellos mortales

El Gobierno estatal apuesta porque el telescopio de 30 metros esté en La Palma

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025