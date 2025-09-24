El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife tendrá nuevas incorporaciones y regresos destacados entre los grupos que participarán en la fiesta que comenzará el 16 de enero de 2026

Serán en total 106 grupos los que participen en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. El plazo de inscripciones ya se ha cerrado y se incorporan nuevos grupos y otros han decidido regresar para la nueva edición.

106 grupos participarán en las diferentes modalidades del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / En la imagen la murga Bambones en el carnaval de la pasada edición

En el balance total se incorporan once nuevas formaciones y diez grupos causan baja respecto a la edición anterior. En el balance general se suman dos nuevos grupos al 2026 respecto al año anterior.

El carnaval de la capital tinerfeña dedicado a los ritmos latinos contará con nueve modalidades en las que se han inscrito los grupos:

Murgas adultas

Murgas infantiles

Comparsas

Rondallas

Agrupaciones coreográficas

Agrupaciones musicales

Mayores

Lírico-musicales

Canción de la Risa

«Un carnaval más vivo que nunca»

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que “la respuesta de los grupos, que sigue creciendo, demuestra que el Carnaval está más vivo que nunca y que el tejido asociativo de Santa Cruz se consolida cada año, lo que es un orgullo para nuestra ciudad”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha recordado que “la respuesta de los grupos demuestra que el Carnaval sigue creciendo y que Santa Cruz apuesta firmemente por su fiesta más internacional. Nuestro compromiso es trabajar para que cada edición sea aún mejor para todos”.